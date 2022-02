Celestyal Cruises 2022 Her Şey Dahil Yunan Adaları Programıyla 25. EMITT Fuarı’nda

Türkler’e cruise seyahatini sevdiren Celestyal Cruises, turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası 25. EMITT Fuarı’nda 2022 tur programını tanıtacak. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz: "Özlediğiniz tatil erken rezervasyon avantajıyla dönüyor. Sadece erken planlayanlar değil turların sunduğu her şey dahil paketleri kıyaslayarak doğru karar verenler kazanacak. Celestyal Cruises ile Her Şey Dahil Yunan Adaları turları bu açıdan kıyaslayınca ayrıcalıklı bir seçenek. Fuarda sektör paydaşlarımıza ve seyahatseverlere, tatilcilere ‘her şey dahil’ avantajlarımızı anlatacağız" dedi.

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz.

Turizm sektör temsilcileri ve seyahat tutkunlarını buluşturan EMITT Fuarı’nın 25.’si İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 2022 sezon programıyla birlikte rotasını yeniden Türkiye’ye çeviren Celestyal Cruises da fuarda yerini alıyor. 7. Hol’de E601 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak olan cruise firması, fiyat fayda açısından en iyi tatil arayışı içinde olan misafirlere Atina, Santorini, Mikonos, Rodos, Girit, Patmos, Milos, Volos ve Selanik ile Kavala’yı kapsayan ayrıcalıklı Her Şey Dahil Yunan Adaları Turları’nı anlatacak.

350 Euro’ya varan katma değer

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, fuarın pandemi etkisinde durağan bir dönem geçiren sektöre ivme katacağını ve Celestyal Cruises’un sezona hazır olduğunu belirterek şunları söyledi: "EMITT Fuarı’nda misafirlerimiz erken rezervasyon ve kampanya avantajıyla ortalama yüzde 30 oranında indirimli fiyatlardan yararlanarak özledikleri tatile kavuşacaklar. Celestyal Cruises olarak her şey dahil paketimiz ayrıcalıklı bir paket. Sınırsız içecekler, Ege ve dünya mutfağından yemekler, gemideki tüm eğlenceler, 2 kara turu, Mikonos shuttle servisi, günlük hizmet bedellerini içeren her şey dahil paketimiz cep dostu bir tatil seçeneği sunuyor. Paketimize COVİD 19’u kapsayan sağlık sigortası da dahildir. Bunların her biri için ayrıca ücret ödemenize gerek kalmaz, bu sayede paketlerimizde 350 Euro’ya varan katma değer fiyatların içinde yer alır. Baştan ne ödeyeceğiniz bellidir, sonradan harcama çıkmaz. Fiyat fayda açısından en iyi tatili arayanlara tur paketlerini dikkatle inceleyerek seçim yapmalarını tavsiye ederim."

3 gecede 5, 4 gecede 6 liman gezmenin tek yolu

Celestyal Cruises gemilerinin yeni sezon itibarıyla yeniden Kuşadası ve İstanbul’a geleceğini, Türkiye limanlarına en çok giriş çıkış yapan cruise firması olacaklarını da kaydeden Özgü Alnıtemiz şöyle konuştu: ""Misafirlerimiz gemiye binmek için uçakla uzak limanlara gitmeye gerek kalmadan uluslarararası cruise turlarımıza katılabilir. Celestyal Cruises turlarında ziyaret edilen destinasyonlarda harcanan zaman, gemide harcanan süreden fazladır. Santorini’yi, Mikonos’u, Atina’yı doya doya yaşayama fırsatı sunuyoruz. Burada belirtmek istediğim bir nokta daha var. Bu adaları tek bir seyahatte tek bir bütçe kapsamında gezip görmenin tek yolu Celestyal Cruises turlarıdır. Örneğin 3 gecede 5, 4 gecede 6 liman gezip görebilirsiniz. Zamanda ve bütçede esneklik sağlayan Kuşadası ve İstanbul çıkışlı 3, 4 ve 7 gece alternatifli Yunan Adaları turlarımız için erken rezervasyon indirimimiz 31 Mart’a kadar devam edecek; cruise severleri, gezginleri ve ayrıcalıklı bir tatil planı yapmak isteyenleri bekliyoruz."