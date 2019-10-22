Hanutçuluk yapan tekneler mühürlendi

Alanya Belediyesi, müşterileri rahatsız ettiği belirlenen 3 tekneyi mühürledi. Teknelerin üzerine ise neden mühürlendiklerini anlatan bir yazı asıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu 3 gezi teknesini mühürledi. Belediyenin özellikle gezi teknelerinde hanutçulukla mücadele uygulaması sonrası, müşterileri rahatsız ettiği belirlenen 3 tekneye 5 ile 15 arasında değişen kapatma cezaları uygulandı. Mühürlenen teknelerin üzerine ise hem Türkçe hem de İngilizce olarak, “Bu işyeri, çığırtkanlık yaptığı, yoldan geçen müşterileri sözlü ve el kol hareketleri ile rahatsız ettiği için Alanya Kaymakamlığı’nın oluru ile geçici süre ticari faaliyetten men edilerek kapatılmıştır.” yazısı asıldı.

Aslında Alanya Tekneciler Kooperatifi, hanutçuluk yapılmaması için bir uygulamayı hayata geçirmişti. Uygulamaya göre her teknede maksimum 2 kişi üzerinde teknenin adı yazan kıyafetleri ile müşterileri karşılayacaktı. Bu uygulama için kaymakamlıktan dahi izin alındı. Ancak bazı tekneler bu uygulamaya uymayarak hanutçuluk yapmaya devam etti. Alanya Belediyesi de fotoğraf ve videolarla tespit ettiği tekneleri mühürledi.

Vira Haber