GMO 7. Öğrenci Çalıştayı için geri sayım

2011 yılından itibaren çalışmalarına başlayan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

İlki 2012 yılında yapılan ve bu yıl 7. gerçekleşecek olan TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Öğrenci Çalıştayı için geri sayım başladı. Toplamda 2 gün sürecek çalıştayda katılım herkese açık.

26-27 Ekim 2019 tarihlerinde Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek olan 7. Öğrenci Çalıştayı’nın açılış töreni 26 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.

Açılış törenine tüm denizcilik ve gemi inşaatı sektörü davetlidir.

Açılış : 26 Ekim 2019 Cumartesi

Saat : 10:00

Yer : Ay Yıldız Sosyal Tesisleri

Adres : Cami Mahallesi Şehitler Caddesi No:14 Tuzla/İstanbul

Vira Haber