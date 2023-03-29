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Happy Aras Gemisinde Bulunan Yağ ve Yakıt Tahliyesi Gerçekleşti

Happy Aras Gemisinde Bulunan Yağ ve Yakıt Tahliyesi Gerçekleşti

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Happy Aras gemisinin karaya oturmasıyla ilgili son gelişmeler aktarıldı:

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Happy Aras gemisinin karaya oturmasıyla ilgili son gelişmeler aktarıldı:

'Datça'da karaya oturan HAPPY ARAS gemisinde bulunan yağ ve yakıt tahliyesi neticesinde 27 M/T dizel, 1 M/T yağlama yağı, 5 M/T'a yakın sintine tahliye edilmiş, kıç tarafından tonoz atılarak emniyete alınmıştır. Operasyon Datça Liman Başkanlığınca yakından takip edilmektedir.'

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Vira Haber

 

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