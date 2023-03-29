Happy Aras Gemisinde Bulunan Yağ ve Yakıt Tahliyesi Gerçekleşti
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Happy Aras gemisinin karaya oturmasıyla ilgili son gelişmeler aktarıldı:
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Happy Aras gemisinin karaya oturmasıyla ilgili son gelişmeler aktarıldı:
'Datça'da karaya oturan HAPPY ARAS gemisinde bulunan yağ ve yakıt tahliyesi neticesinde 27 M/T dizel, 1 M/T yağlama yağı, 5 M/T'a yakın sintine tahliye edilmiş, kıç tarafından tonoz atılarak emniyete alınmıştır. Operasyon Datça Liman Başkanlığınca yakından takip edilmektedir.'
Vira Haber
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Etiketler : happy aras, tahliye
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