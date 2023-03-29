DTO Aliağa’da Mart Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında, yönetim kurulu ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde Mart ayı Oda faaliyetleri ve 2023 yılı Ocak ve Şubat Ayı limanlarda gerçekleşen yük ve konteyner istatistikleri yer aldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, meclis başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, geçen ayın toplantı zabıtları onaylanması ile devam etti. Şubat ayı mizanı onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı. Şubat ayı faaliyet raporunun paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in konuşması ile devam etti.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki deprem felaketinin acısını hep beraber ve kalpten yaşadıklarını ve bu asrın felaketinin yaralarını yine hep birlikte sarmaya çalıştıklarını söyleyerek konuşmasına başlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek şöyle devam etti: “Öncelikle Aliağa’ya gelen depremzede vatandaşlarımızın barınma, yaşama ve diğer tüm ihtiyaçlarıyla ilgili olarak maddi ve manevi desteklerimizi sağladık. Bu desteklerimizin de yıl boyunca sürdüreceğini söylemiştik. Bu anlamda İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran ve üyelerinin takdirleriyle yardım çeklerimizi bu hafta itibariyle Aliağa Belediyemize hayırlısıyla teslim ettik. Destekleri için Başkanımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.

“Bu yıl resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının üçüncüsünü düzenliyoruz”

Öğrenciler de deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak ilkokul, ortaokul ve liseler arası ‘Deniz ve Çevre’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlediklerini ifade ederek konuşmasına devam eden Başkan Adem Şimşek; “Şubemizin 2019 yılında Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlatmış olduğu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının bu yıl üçüncüsünü düzenleniyoruz. Düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin yanı sıra sürprizler hediyeler ve tüm katılımcılara sertifika verilecek. Öğrencilerimizin bu yarışmaya ilgisinin yoğun olacağına inanıyor, şimdiden başarılar diliyorum.” Dedi.

“Amacımız çocuklarımıza denizciliği sevdirmek”

Geçen hafta Aliağa’daki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Denizcilik ve Zekâ Oyunları Sınıfı açılışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Adem Şimşek: “Odamız hizmet binamıza komşu olan Şehit Bülent Yanpala İlkokulu’nda Odamız ve Şimşekler Genel Kumanyacılık A.Ş.’nin katkılarıyla Denizcilik ve Zekâ Oyunları Sınıfı’nı hayırlısıyla açtık. Bu sınıfımız öğrencilere denizciliği sevdirmek, sunumlar yapılarak bilgiler verilmesi, öğrenmeyi kolaylaştıran, çözüm üreten, çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirme gibi etkinliklerin yanı sıra eğlenerek zekâ gelişimlerine katkıda bulunacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza denizciliği sevdirmek ve eğitimlerine katkıda bulunmak adına bu sınıfın hazırlanışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Oda olarak 2 yıl ara verdiğimiz ücretsiz İngilizce kurslarımızı tekrar başlattık. Haziran ayına kadar hafta içinde 2 gün olmak üzere derslerimiz devam edecektir. Üyelerimizin çalışanlarına yönelik bu kursumuzun sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.” Dedi.

“Aliağa Limanları elleçlemede 1.sırada”

Aliağa limanlarında kaydedilen 2023 yılının ilk iki ay konteyner ve yük istatistiklerine değinen Başkan Şimşek şunları söyledi: “2023 yılı ocak ve şubat ayı itibariyle Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış göstererek 241 bin 21 TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen toplam yük miktarı geçen yıla oranla yüzde 7 artış göstererek 20 milyon 557 bin 920 gross ton olarak kayda geçerken ilk 5 sırada bulunan limanlar arasında düşüş yaşamayan tek liman başkanlığı oldu. Netton olarak ise 13 milyon 145 bin 785 ton olarak gerçekleşmiş, bu tonaj Aliağa’yı 1. sıraya taşımıştır. Aliağa Limanlarına gelen gemi adedi sayısına bakıldığında bu yılın ocak ve şubat ayı ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 artış göstererek 1005 gemi olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde Kocaeli’nden sonra 2. sırayı korumaya devam ettik. Bu sonuçlar gösteriyor ki; 2023 yılına da sektör olarak iyi bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki süreçte de sektör olarak kararlılıkla çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” Dedi.

Konuşmasının sonunda 35 yıldır İMEAK Deniz Ticaret Odası ve denizcilik camiasına hizmet veren Oda mensubu Mahmut Çanka’ya emeklerinden dolayı plaket takdim eden Başkan Şimşek konuşmasını Ramazan ayını tebrik ederek sonlandırdı. Şimşek, “Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyor, şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlemesiyle son buldu.

Vira Haber