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Happy Wolf gemisi, İstanbul Boğazı’nda arızalandı

Happy Wolf gemisi, İstanbul Boğazı’nda arızalandı

Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında arızalanan Happy Wolf isimli gemi, kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-14 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi

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Happy Wolf isimli gemi, İstanbul Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında arızalandı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi.

68 metre uzunluğundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-14 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında makine arızası yaşayan Happy Wolf adlı 68 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-14 Römorkörümüz eşliğinde Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi.”

Vira Haber

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