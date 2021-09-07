Happy Wolf gemisi, İstanbul Boğazı’nda arızalandı
Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında arızalanan Happy Wolf isimli gemi, kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-14 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi
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Happy Wolf isimli gemi, İstanbul Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında arızalandı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi.
68 metre uzunluğundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-14 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.
Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında makine arızası yaşayan Happy Wolf adlı 68 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-14 Römorkörümüz eşliğinde Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi.”
Vira Haber
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Etiketler : happy wolf, istanbul boğazı
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