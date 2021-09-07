Happy Wolf gemisi, İstanbul Boğazı’nda arızalandı

Happy Wolf isimli gemi, İstanbul Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında arızalandı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi.

68 metre uzunluğundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-14 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Rumeli açıklarında makine arızası yaşayan Happy Wolf adlı 68 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, KURTARMA-14 Römorkörümüz eşliğinde Türkeli demir sahasına emniyetle demirletildi.”

Vira Haber