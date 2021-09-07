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  3. İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi
İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesi ağına takılan deniz mayını SAS timleri tarafından imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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Vira Haber

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