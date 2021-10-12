Hareket, Bautino Limanı’nda Hedef Büyüttü

Güçlü makine ekipman parkı, uzman kadrosu ile sunduğu yenilikçi mühendislik çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektörün lider kuruluşu Hareket, Kazakistan’da bulunan Bautino TS Marine Base Limanı’nda yaptığı yeni yatırımlarla faaliyetlerini büyütüyor. 600 tonluk vinçler marifetiyle limanın tahliye kapasitesini yükselten Hareket, bu sayede entegre proje lojistiği konusunda CIS bölgesinde uçtan uca çözüm sunabilecek hale geldi. Limanı hem kendi projeleri için kullanan hem de burada ağır yük tahliyesi yapmak isteyen diğer şirketlere hizmet veren Hareket, Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeleri ağır yük taşımacılığı konusunda dünya deniz yolu ağına bağlamış oldu.

“Uluslararası standartlarda bir heavy lift terminali kurduk”

Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, Bautino TS Marine Base Limanı’nda uluslararası standartlara sahip bir heavy lift terminali kurduklarını ve Don-Volga Kanalı aracılığıyla birçok proje için deniz erişimini mümkün kıldıklarının altını çizdi. Ağır yük taşımacılığında karayolu kullanımının fiziksel şartlardan dolayı çok daha zor olduğunu hatırlatan Altunkum, “Global projelerin yüksek tonajlı tahliye kapasitelerine ihtiyaç duyması nedeniyle ağır yük tahliye edebilecek bir limanın olması büyük bir avantaj” dedi. Hareket’in Orta Asya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden başlamak üzere faaliyetlerini geliştirerek 5 yıl içinde global bir marka haline geleceğini söyleyen Altunkum, Bautino TS Marine Base Limanı’nın bu hedefe ulaşmada önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Hakkında:

Temelleri 1957 yılında atılan HareketProje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, sektöre tahmil tahliye ve deniz taşımacılığı alanlarıyla giriş yaptı. 1974’te vinç kiralamayı da hizmetlerine ekleyen Hareket, hızlı büyümesini sürdürerek sektörün lider şirketleri arasına adını yazdırdı. Alanında uzman ve tecrübeli ekibi ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle Hareket, bugün proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı yük taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve montaj faaliyetlerini uluslararası standartlara ve son teknolojiye uygun ekipmanlarla gerçekleştiriyor. “Küresel arenada, yük mühendisliği çözümleri ile sınırsız hareket özgürlüğü sunma” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Hareket, Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, B.A.E, Umman, Ukrayna, Cezayir, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan gibi 20’yi aşkın ülkede; nükleer enerji, petrokimya, petrol-gaz ve yenilenebilir enerji sektörü ile tesis taşıma, açık deniz işlerinde ve inşaat-altyapı alanlarında gerçekleştirilen birçok önemli projede yer alıyor. Hareket, Türkiye’de İstanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de bulunan bölge müdürlükleri, yurtdışında ise Dubai, Abu Dabi, Umman, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan ve İspanya ülke müdürlüklerinin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir ve Güney Kore’de bulunan acenteleri vasıtasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Vira Haber