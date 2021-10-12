İMEAK DTO Kocaeli’den bir kitap daha

“Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi” adlı kitabın ardından Kocaeli Müze Müdürlüğü’yle hazırlanan “Sualtı Kültürürel Mirasımızı Keşfediyoruz” çocuk kitabının tanıtımı cuma günü yapılacak.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü işbirliğiyle çocuklara, geçmişten günümüze su altı kültürel mirasımızı aktaran, denizciliğin gelişimini anlatan, "Su Altı Kültürel Mirasımızı Keşfediyoruz" kitabı hazırlandı. İlimiz su altı zenginliklerini gün yüzüne çıkaran, bu alanda çocuklar için özel bir eser olma özelliği de taşıyan kitabın tanıtımı 15 Ekim Cuma günü Saat 14.00'te, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi'nde düzenlenecek kokteyl ile gerçekleşecek. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi, geçen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda da Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşiv Araştırmacısı Süreyya Atilla Sağlamçubukçu ve Tarihçi Yazar Volkan Şenel'in hazırladığı “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi” isimli kitabı tanıtmış ve büyük beğeni toplamıştı.