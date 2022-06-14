Hareket En Ağır Yük Rekorunu Kırdı

Hareket, Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma rekorunu kıran yeni bir projeye imza attı. Tersan Yalova Tersanesi’nde yapılan operasyonu üstlenen Hareket, 10 bin 350 ton ağırlığındaki De Transporter gemisini yüzer havuzdan alarak karaya indirdi. Bu proje ile Türkiye’de tek seferde taşınan en ağır yük rekorunu kırdı. 180 metre uzunluğa ve 27 metre genişliğe sahip gemi, havuzdan tersane sahasına 500 metre mesafe taşındı. Taşıma işlemi için 317 aks hidrolik modüler dorse ile birlikte 12 adet güç ünitesi kullanıldı.

“PROJEYİ 2 GÜNLÜK BİR OPERASYONDA TAMAMLADIK”

Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “2020 yılının Eylül ayında Tersan’da her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisinin tersane sahasında yüzer havuza yükleme işlemini gerçekleştirmiştik. Bu proje sayesinde Türkiye’de bir ilke imza atmıştık. Bu Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma işlemiydi. Bu yıl ise kendi rekorumuzu kıracak önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. 2 günlük bir operasyonun ardından 10 bin 350 tonluk De Transporter gemisini taşıdık. Bu projeyle sektördeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.