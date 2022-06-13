Arkas ve TURMEPA Ailece Kıyı Temizliği Yaptı

Arkas ve TURMEPA iş birliğiyle 16 yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi olan Arkas TURMEPA II atık alım teknesi 2022 sezonunu “Arkas Yeşil İçin Mavi Platformu ile Ailece Farkındalık” etkinliğiyle açtı. Proje kapsamında Arkas çalışanları ve aileleri Çeşme’de kıyı temizliği için seferber oldu. TURMEPA II teknesi 2022 sezonunda da koyları korumak için çalışacak.

Arkas Holding ve DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğinde 2006 yılında başlatılan sosyal sorumluluk projesi Arkas TURMEPA II atık alım teknesi, Ege’de Çeşme koylarının kirlilikten korunması için çalışmalarını sürdürüyor. 11 Haziran’da Arkas Çeşme Yelken Kulübü’nde teknenin 16’ncı sezon açılışı yapılırken aynı zamanda Arkas çalışanları ve ailelerinin katılımıyla kıyı temizliği gerçekleştirildi.

TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk yaptığı konuşmada “TURMEPA ve ARKAS’ın birlikte sürdürdüğü mavi yolculuğun 16. yılına girmiş olmak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. TURMEPA olarak iklim krizine karşı 28 yıldır mücadele ediyoruz. ARKAS da bu mücadelemizin önemli bir parçası. ARKAS’ın derneğimize desteği birçok kuruma örnek oldu, özel sektörün dikkatini denizlere yöneltti ve pek çok destekçimiz de ARKAS’ı bu sosyal sorumluluk projesinde izledi. 16 yıldır mavi denizler için çalışan ARKAS TURMEPA II adlı atık toplama teknemiz, yüzbinlerce litre sıvı atık alımı yaparak bölgede deniz turizminden kaynaklanan kirliliğin önüne geçilmesine katkıda bulunuyor. Bu hizmet ile yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun denize karışması engellenerek, deniz canlılarının yaşam alanı korunurken biyoçeşitliliğin de devamlılığı sağlanıyor. Arkas Ailesi’ne 16 yıldır TURMEPA’ya verdikleri bu büyük destek için sonsuz teşekkürler. Bu sürede mavi yolculuklarımızda sayamayacağımız kadar çok eğitim ve farkındalık projesi gerçekleştirdik. Daha nicelerini hayata geçirmek dileğiyle” dedi.

40 Kilogram Atık Toplanarak Denizlerden Uzaklaştırıldı

Arkas ve TURMEPA iş birliğinde düzenlenen kıyı temizleme etkinliğine Arkas çalışanları yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte 13,5 kg plastik, yarım kg metal, 3 kg cam, 4,5 kg kâğıt 18 kg karışık, 2000 adet sigara izmariti olmak üzere toplam 40 kg atık toplanarak denizlere ulaşmasının önüne geçildi.

“Arkas Yeşil İçin Maviler Platformu ile Ailece Farkındalık” etkinliğinin devamında 18 Haziran’da yine Arkas Çeşme Yelken Kulübü’nde çocuklarla atıklardan geri dönüşüm etkinliği yapılacak. Ayrıca aynı gün İstanbul’da Caddebostan sahilinde bu kez İstanbul’da bulunan Arkas çalışanları ile aileleri kıyıları temizlemek için buluşacak.

16 Yılda 15 Milyon Litre Deniz Suyu Temiz Kaldı

Arkas TURMEPA II teknesi 2021 yaz sezonunda 640 tekneden 100 bin litre atık topladı. Yani yaklaşık 5.270 adet damaca boyutunda siyah ve gri suyun denize karışmasını engelledi. Toplanan atık su miktarı 555 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer. 100 bin litre atık suyun denize karışmasının önlenmesiyle birlikte 800 bin litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. 2006 yılından bu yana Arkas TURMEPA II atık alım teknesinin topladığı atık su miktarı da 2 milyon litreye ulaştı. Projeyle, 15,3 milyon litre deniz suyunun da temiz kalması sağlanmış oldu.

Arkas’ın TURMEPA’ya desteği birçok kuruma örnek olurken özel sektörün dikkatini denizlere yöneltti ve pek çok TURMEPA destekçisi de ARKAS’ı bu sosyal sorumluluk projesinde izledi.

Arkas “Yeşil İçin Maviler Platformu” Kurdu

Arkas, sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarını ve uzun vadeli dönüşüm stratejilerini holding çatısı altındaki şirketlerin ortak katılımıyla oluşturulan “Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Komitesi” altında takip ediyor. Hali hazırda uyguladığı çevre dostu projelerini ve geliştirilecek yeni eylem planlarını ise “Arkas Yeşil için Maviler” platformu üzerinden Arkas çalışanlarıyla paylaşıyor. Çalışma grubunun amacı tüm Arkas çalışanlarını sürdürülebilirlik konularında bilgilendirmek, eğitim içerikleri oluşturmak, karbon ayak izinin ölçülmesi ve takibini sağlamak ile AB Yeşil Mutabakatına uyum çalışmaları çerçevesinde izlenecek yolları belirlemek. Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ilk ailece farkındalık etkinliği düzenlendi.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İçin Belirlediği Başlıkları Karşılıyor

Arkas Holding ve TURMEPA iş birliği, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Temiz Su ve Sıhhi Koşullar, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam ve Amaçlar İçin Ortaklıklar maddelerine de hizmet ediyor.

Arkas Holding ve TURMEPA’nın sürdürdüğü deniz koruma çalışmaları nesli tehlike altında olan canlıların devamlılığına da katkı sağlıyor. Çeşme kıyı ve deniz alanları nesli koruma altında olan türlere ev sahipliği yapıyor. Akdeniz Foklarının yaşam alanı olan Karaburun; Ada Martısı, Su Samuru ve Karakulak gibi türleri de barındırıyor. Dünya nüfusu 600 olan Akdeniz Foklarının 100 bireyinin Türkiye’de yaşaması, Arkas TURMEPA II projesinin önemini daha da artırıyor. Küresel ısının büyük bir kısmını absorbe eden denizlerin atık sulardan korunması, deniz ekosisteminin muhafaza edilmesinde de rol alıyor. Ayrıca, yapılan araştırmalar denizlerin ihtiyacımız olan oksijenin yüzde 50-70’ini ürettiğini gösteriyor. Bu, Arkas TURMEPA II atık toplama teknesi ve benzer projelerin karadaki yaşamın devamlılığına da katkı sağladığına işaret ediyor.

Arkas TURMEPA II Atık Alım teknesine 09.00-18.00 saatleri arasında ulaşabilir, atıklarınızın alınması için bulunduğunuz noktaya çağırabilirsiniz. Arkas TURMEPA II Atık Alım Teknesi Çağrı Numarası 0850 460 67 67

Editöre Not:

Dünya konteyner taşımacılığının yüzde 85’ini elinde tutan 16 deniz nakliyat firması ve 85’ten fazla global müşteri ve forwarder’dan oluşan CCWG çalışma grubunun 2013 senesinden bu yana Türkiye’deki ilk ve tek üyesi olan Arkas Line, 2011-2021 yılları arasında yaptığı operasyonel iyileştirmeler ile CO2 emisyonlarını %25 azaltma hedefinin üzerine çıkarak %26,2’ye ulaştı. Ayrıca, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de tüm gemilerinde VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil) yakıt kullanımına geçerek Sülfür emisyonunu %82,8’e düşürdü.

2019 yılında yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kuran Marport Liman İşletmeleri, sıfır atık belgesini almaya hak kazandı. Marport, bu sistem sayesinde limanda oluşan tüm atıkları kategorilerine göre geri dönüşüme kazandırıyor.

Arkas Lojistik, her yıl yenilediği filosu ile karbon salınımını azaltarak sürdürülebilir dünyanın çevre gerekliliklerine uygun araçlar tercih ediyor. Bu sayede Arkas Lojistik’in karbon salınımı son 5 yılda yüzde 58 azaldı.

Arkas Deniz Ticaret Filosu’nun da son dört yılda balast suyu arıtma sistemi kurulan gemi sayısı tüm filoda yüzde 75’e yükseltildi.