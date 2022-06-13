İSTE'nin İlk Uzakyol Vardiye Zabitleri, Mezun Oldu

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarını düzenlenen mezuniyet töreniyle uğurladı.

Törene İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İskenderun Belediye Başkanı M. Fuat Tosyalı, Hayırsever İş İnsanı Nuri Üysen, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç ve TÜRKLİM üyeleri, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ve üyeleri, İTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Tennioğlu, GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca, denizcilik sektörünün önde gelen isimleri, İSTE akademik ve idari personeli ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Mezuniyet programı Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi bandosunun izleyicilerin büyük alkışları sonrası, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan İnce Denizcilik Teknik Müdürü ve GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Canca ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, mezun öğrencileri tebrik etti.

Törende İSTE Denizcilik Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Barış Hazar, ilk uzakyol vardiya zabitlerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mezuniyet töreninde konuşan İSTE Rektör Yardımcısı ve Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Meltem Eken, “denizcilik mesleğine hevesle adım atan ilk öğrencilerimizi Uzak Yol Vardiya Zabiti olarak uğurladığımız bugünü sizlerle paylaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İSTE, donanımlı ve dinamik akademik kadrosu, teknolojik ve denizcilik öğrenimi destekleyen altyapısıyla, üniversitemizin öğrenci odaklı ve sektör işbirliğini temel alan eğitim öğretim hedeflerine uygun olarak mesleğinde yetkin denizciler yetiştirmektedir” diyerek konuşmasına başladı.

Bugün burada beyaz üniformalarıyla karşınızda duran bu genç denizcilerin, dünya sularında ülkemizi ve bizleri temsil etmesinden gurur duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Eken, ailelerine özverileri için teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Mezuniyet töreninde konuşan İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, “Sevgili aileler, evlatlarınızı bugüne kadar desteklediniz, yanlarında oldunuz. Bugün üniversitemizin gönül elçilerini, İSTE’nin ülkemizde ve dünyadaki temsilcilerini uğurluyoruz. Böyle öğrenciler yetiştirmenin haklı onuru ve gururunu yaşamak hepinizin hakkıdır” diyerek konuşmasına başladı. Rektör Depci öğrencilere, “Denizcilik sektörünün önemi aşikârdır. Bizler bu önemin bilinciyle Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nin en nitelikli ve donanımlı hale gelmesi için çalışıyoruz. Adını taşıdığınız Barbaros Hayrettin’in yolu yolunuz olacaktır. Tarihte denizciliğe yön veren bu önemli ismin bilinciyle hareket edeceğinize inanıyorum Barbaros’un torunları, İSTE’yi yüceltin, daima ileri taşıyın. Hepiniz Allah’a emanet olun” dedi.

Törende konuşan İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Törende bayrak ve flama devir teslim töreninin ardından mezun öğrencilere plaket ve diploma takdimi yapıldı. Ayrıca, mezuniyet töreninde emeği geçen sektör paydaşlarına plaket takdim edildi. İSTE’nin ilk uzak yol vardiya zabitleri denizcilik yemini ettiler ve şapka attılar.

Törenin ardından protokol üyeleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileler mezuniyet kokteyline katıldılar.