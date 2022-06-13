İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. ODEMED’de Dümene Salih Bildiren Geçti
ODEMED’de Dümene Salih Bildiren Geçti

ODEMED’de Dümene Salih Bildiren Geçti

Türkiye'nin ilk denizcilik okulu ve 95 yıldır denizci yetiştiren Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeni yönetim belirlendi. ODEMED’in kaptan köşkü Salih Bildiren ve ekibine emanet edildi.

A+A-

Denizcilerin mabedi sembol eğitim kurumu Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) 4 Haziran Cumartesi günü saat 11:00’da Ziya Kalkavan M.T.A.L Barbaros Konferans salonunda olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi.

odemed-virahaber.jpeg

Genel Kurula sektör temsilcilerin yanı sıra mezunlar ve öğrenciler katıldı. Seçim ardından derneğin yeni yönetimi belli oldu. Buna göre Salih Bildiren’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiği dernekte Süleyman Tuba Taşkın, Ozan Tarı, Mehmet Fatih Nuralp, Cihan Doğu Gökberk, Hüseyin Atakan Kadıoğlu, Canatay Yılma, Aylin Yücelli, Onur Ömer Bilgi, Sibel Güne, Eray Burak Avcı, Cem Ercan, Burak Güner, Engin Kozluca, Dursun Ali Özdil, Taha İlhan, Koray Kemal Koçak, Engincan Demir, Habat Büyükdoğu ve Sarp Gürel de yönetim kurulunda yer aldı.

odemed-virahaber2.jpeg

Yapılan Genel Kurul’da 95, 96 ve 97 mezunlarına 25. yıl plaketleri dağıtıldı.

odemed-virahaber3.jpeg

Vira Haber

Bu haber toplam 101 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.