ODEMED’de Dümene Salih Bildiren Geçti

Denizcilerin mabedi sembol eğitim kurumu Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (ODEMED) 4 Haziran Cumartesi günü saat 11:00’da Ziya Kalkavan M.T.A.L Barbaros Konferans salonunda olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi.

Genel Kurula sektör temsilcilerin yanı sıra mezunlar ve öğrenciler katıldı. Seçim ardından derneğin yeni yönetimi belli oldu. Buna göre Salih Bildiren’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiği dernekte Süleyman Tuba Taşkın, Ozan Tarı, Mehmet Fatih Nuralp, Cihan Doğu Gökberk, Hüseyin Atakan Kadıoğlu, Canatay Yılma, Aylin Yücelli, Onur Ömer Bilgi, Sibel Güne, Eray Burak Avcı, Cem Ercan, Burak Güner, Engin Kozluca, Dursun Ali Özdil, Taha İlhan, Koray Kemal Koçak, Engincan Demir, Habat Büyükdoğu ve Sarp Gürel de yönetim kurulunda yer aldı.

Yapılan Genel Kurul’da 95, 96 ve 97 mezunlarına 25. yıl plaketleri dağıtıldı.

Vira Haber