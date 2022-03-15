Hareket Makine Parkını Yeni Yatırımlarla Güçlendiriyor

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, makine parkına eklediği yeni ekipmanlarla sektördeki farkını ve gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Hareket, yaptığı yatırımla, Türkiye’deki en uzun kapasiteli kanat dorselerinin ve en yüksek kapasiteli askı aparatının da sahibi oldu.

Güçlü makine ekipman parkı, uzman kadrosuyla sunduğu yenilikçi mühendislik çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektörün lider kuruluşu Hareket, ağır taşımacılık ve kaldırma sektöründeki gücünü yeni yatırımlarla perçinledi. IC Transport 50 (ICT50) listesinde ekipman sayısı ve kapasitesine göre Avrupa’nın dördüncü şirketi olan Hareket; 4 adet kanat taşıma dorsesi, 8 adet paletli ve mobil vinç, 12 adet ağır nakliye çekicisi, 1 adet 8 aks Lowbed dorse ve 1 adet 550 ton kapasiteli askı aparatını makine parkına katarak büyük bir yatırım gerçekleştirdi.

“Türkiye’deki en uzun kapasiteli kanat dorselerine sahibiz”

Hareket Genel Müdürü Abdullah Altunkum, yatırıma ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Güçlü filomuz, uzman ve deneyimli ekibimizle hem Türkiye’de hem de dünyada birçok büyük projeye imza atıyoruz. Her yıl yeni yatırımlar yaparak filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Bu yıl yaptığımız bu büyük yatırımın, özellikle uluslararası projelerde bize önemli bir rekabet avantajı sağlayacağına inanıyoruz. Şu anda RES projelerinde Türkiye’deki en uzun kapasiteli kanat dorselerine sahibiz. Aldığımız 4 yeni kanat taşıma dorsesi de 69 metreye kadar açılabildiği için 80-85 metre uzunluğundaki kanatları taşıyabilecek. Bunun yanı sıra 2 adedi 800 tonluk paletli vinç olmak üzere toplamda 8 adet paletli ve mobil vinç aldık. Bahsettiğim 800 tonluk vinçler rüzgâr türbinlerinin kurulumunda kullanılıyor. Satın aldığımız dorse ve vinçlerle hem daha yüksek kapasiteli türbinleri kurmak hem de daha uzun kanatları taşımak için kapasitemizi ciddi şekilde arttırmış olduk.”

Türkiye’deki en yüksek kapasiteli askı aparatı Hareket’te bulunuyor

Yaptıkları bu yeni yatırımla Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki en yüksek kapasiteli askı aparatını da ekipmanları arasına eklediklerinin altını çizen Altunkum, “Askı aparatları çok ağır ve yüksek yüklerin karayollarında taşınabilmesine imkan sağlıyor. 550 ton kapasiteli yeni askı aparatıyla artık çok daha ağır yükleri daha kolay bir şekilde karayollarında taşıyabileceğiz” dedi.