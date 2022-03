Polisan Holding'in Yeni CFO'su Tolga Üzümcü Oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de özellikle kimya, boya ve liman işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, uluslararası şirketlerde 17 yıl finans pozisyonlarında görev yapmış Tolga Üzümcü'yü CFO görevine getirdi.

Tolga Üzümcü; boya, kimya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan'da, Üst Yönetici'ye (CEO) bağlı olarak holdingin finans yönetiminden sorumlu olacak.

İmalat, FMCG, havacılık ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde finans operasyonlarını ve yatırım projelerini yöneten Üzümcü, Deloitte İstanbul ve Lüksemburg ofislerinde çalıştıktan sonra Borajet'te Mali İşler Başkanı ve TAV Havalimanları Holding'de CFO ve İcra Kurulu üyesi olarak çalıştı.

Üzümcü, TAV Havalimanları Holding'in servis şirketi TAV İşletme Hizmetleri'nin 23 ülkedeki mali işler operasyonlarını yöneterek dünya genelinde 40'tan fazla banka ile iş birliği sağladı. ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede şirket kuruluşu, vergi planlaması ve yatırım finansmanı projelerini yönetti.

Finansal analiz ve raporlama, stratejik planlama, finansal modelleme ve risk yönetimi konularında uzmanlığı bulunan Tolga Üzümcü, 2019 yılında Barselona merkezli GIS Grup hisselerinin satın alma ve Washington merkezli Capital One Bankası ile kurulan ortaklık anlaşmalarına liderlik etti.

Uluslararası finans örgütlerinden IMA (Institute of Management Accountants) üyesi olan Üzümcü, merkezi Londra'da bulunan ACCA'in (the Association of Chartered Certified Accountants) aralık ayında düzenlediği SBR (Strategic Business Reporting) sınavında Türkiye birinciliği ve dünya 21'inciliği skorunu elde etti.