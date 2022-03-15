Cemre Marin Endüstri, İskoçya’ya 2 Adet Feribot inşa edecek

İskoçya İç Hebrides’in en güneydeki adası olan Islay’da Argyll rotasında çalışacak CalMac’e ait 2 adet feribotun inşa ihalesini Cemre Tersanesi’nin kardeş kuruluşu Cemre Marin Endüstri kazandı.

Adada seferden çekilmesi planlanan Hebridean Isles ve Finlaggan adlı feribotların yerini alacak olan yeni inşanın toplam değerinin 110 milyon sterlin olduğu öğrenildi.

Polonya ve Romanya’dan 11 firmanın katıldığı ihaleye Türkiye’den Sefine Tersanesi de teklif vermişti. İskoçya’da devletin kontrolündeki otorite olan Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) ihaleyi Cemre Marin Endüstri’nin kazandığını duyururken daha önce ihaleyi kazanacağına kesin gözüyle bakılan İskoç Ferguson Tersanesi, devlet tarafından batmaktan son anda kurtarılmış ve ihaleyi kaçırmıştı.

CalMac’ın daha önce 2 inşa ihalesini kazanan firmanın ilk gemi olan Glen Sannox’un bazıları 100 metreyi aşan 400 ile 900 arası kabloyu yanlış döşediği ortaya çıkmış ve teslimatlar ciddi şekilde gecikmişti. İlk geminin Mart 2022’de belki teslim edileceği belirtilirken Hull 802 olarak işaretlenen ikinci geminin teslim tarihi ise bilinmiyor.

İskoç hükümeti, yeni feribotlarla beraber söz konusu hatlarda emisyonu yüzde 40 daha azaltmayı isterken ilk feribotun Ekim 2024, ikinci feribotun ise 2025’in başında teslim edilmesi planlanıyor.

İhale sonucundan memnun olduğunu açıklayan İskoçya Ulaştırma Bakanı Jenny Gilruth, “Clyde ve Hebrides ağındaki yük taşımacılığına destek verecek yeni gemiler, adanın ekonomisini büyütmenin yanı sıra filonun ömrünü de uzatacak” dedi.

YENİ FERİBOTLARIN ÖZELLİKLERİ

Yeni feribotların 94.8 metre uzunluğunda olacağı belirtilirken en az 550 yolcu ve 85 araç taşıyacak ve 17 knot hız yapacak şekilde inşa edileceği öğrenildi.