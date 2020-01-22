Hasankeyf sular altında kaldıktan sonra “Yanlış yaptık!” dedi

12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ile milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dicle Vadisine, Temmuz 2019’da itibaren su tutulmaya başladı. 50 yıl ömrü olacağı tahmin edilen Ilısu Barajı için o dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay projenin tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Resmi temel atma törenin 2006’da atıldığı Ilısu Baraj ve Hidro Elektrik Santrali (HES) projesinin inşaatının yapımına 2010 yılında başlandı.

“Hasankeyf’i koruyacak şekilde revize etmek istedik”

2007 ve 2013 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanı olan Ertuğrul Günay Ilısu Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Görev aldığı dönemde kazı işlerini titizlikle yaptığını ifade eden Günay “Bakanlığımın yapması gereken baraj havzasında kurtarma kazılarını tamamlamaktı. Görevde kaldığım süre boyunca kazı işlemlerini titizlikle devam ettirdik. Bu nedenle dönemimde su tutma işi başlamadı” dedi.

Hasankeyf’in UNESCO listesine girmesinin artık olanaksız olduğunu belirten Günay şöyle konuştu: Ilısu projesi yapılırken tarihi ve arkeolojik varlıklar yeterince gözetilmemiş. Burada bütün geçmiş iktidarların ihmali var. Önceki yıllarda UNESCO hiç gündeme gelmemiş. Proje revize edilmeden, bu saatten sonra alanın UNESCO listesine girmesi olanaksızdı”

Vira Haber