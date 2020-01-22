Rumeli Araştırma Gemisi ihale ile satışa hazırlanıyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından R/V TÜBİTAK Rumeli Araştırma Gemisinin satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin Açık Artırma ve Eksiltme Usulü ile 24'üncü maddesine göre ihale edilecek.

90 bin lira teminat

Rumeli Araştırma Gemisi’nin ihale alanında tahmini iş bedeli 900 lira olduğu açıklandı. İstenen geçici teminat tutarı ise 90 bin lira.

2010 yılı yapımı, boyu 16,4 m, kütük eni 5 m, kütük derinliği 1,83 m, net tonilatosu 24,08 NRT olan R/V TÜBİTAK Rumeli Araştırma Gemisinin satış ihalesi, 31 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Satın Alma Müdürlüğünde yapılacak.

Vira Haber