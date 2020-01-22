IMO Genel Sekreteri denizcilere iş birliği çağrısında bulundu

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu, Paris Anlaşmasına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik ilerlemeyi tartışmak için dünya liderleri bir araya geldi. Foruma katılan Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization) (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim açıklamalarda bulundu.

IMO'nun stratejisinin, 2050 yılına kadar sektör çapında emisyonları en az %50 oranında azaltmak olduğuna değinen Lim, bunu sağlamak için önemli sayıda sıfır karbonlu gemi ve sıfır karbon yakıtların kolayca uyarlanabilen gemilerin, filoya 2030'lu yılların başlarında katılacaklarını belirtti.

İklim krizinin en öncelikli konu olması gerektiğine değinen Lim, iklim kriziyle ilgili olarak şunları söyledi: “Sıcaklık kayıtları rutin olarak kırıldığında, buzullar eriyor ve dünyanın bazı kısımları su basıyor, diğer kısmı yanarken, iklim değişikliğini ele almanın insanlığın en büyük önceliği olması gerektiğinden şüphe duyuluyor"

Ayrıca sıfır karbonlu bir denizcilik endüstrisi planlamasının tek başına yapılamayacağını vurgulayan genel sekreter "Altyapı gelişmeleri ve yatırım kararlarının da birlikte alınması, araştırma ve geliştirme girişimlerinin sektörler arası olması ve yeni teknolojilerin aktarılabilir ile ölçeklenebilir olması gerekiyor."dedi.

IMO'nun denizcilik endüstrisinin küresel düzenleyicisi olarak hayati rolünü vurgulayan Lim, "iddialı düzenleyici hedefler teknoloji için katalizör görevi görecek, araştırma, geliştirme ve yeniliği tetikleyecektir. Şimdi gemileri, yakıtları, teslimat mekanizmalarını ve sıfır emisyonlu nakliyeyi desteklemek için gerekli tüm altyapıyı geliştirmeye başlama zamanı" dedi.

Vira Haber