Hasta Yatağı İle Evde Hasta Bakımı

Sağlık sektöründe hızlı bir gelişme gösteren ülkemizde hasta yatakları da kapasite ve nitelik olarak gelişmektedir. Artık hastaneden taburcu olan ve süreli veya süresiz hasta yatağında yatması gereken herkes bir hasta yatağı satın alıyor. Belli bir süre yatması gereken hastalar için de bu yataklar kiralama yöntemiyle temin ediliyor.

Bu anlamda evde hasta yatağı kullanımı da geçmiş yıllara oranla artış göstermiştir. Hastanede hasta yakınlarının uzun süre kalmasını istemeyenler bu ev tipi hastane yatakları ile evde bakım sürecini devam ettirebiliyorlar.

Tedavi süreci evde devam eden hastaların sağlıklı ve güvenli bir bakım süreci geçirmeleri için hasta yatağı bir zorunluluk haline gelmiştir. Ev tipi bir hasta yatağı hastanelerde ki hasta yataklarıyla neredeyse aynı özelliklere sahiptir. Temel olarak gerekli olan hastanın sırt ve ayak yüksekliklerinin ayarlanabildiği bu yataklar elektrik motoru sistemi ile çalışmaktadır.

Daha modern şartlarda hastalara bakım verilebilmesini sağlayan bu yataklar firmamız Emek Sağlık tarafından imal edilmektedir. İmalat süreci tamamen hijyenik bir ortamda yürütülmektedir. Tesislerimiz de çalışan tüm personelimiz işinin ehli uzman kişilerdir. Elektrikli yatak imalatında kesinlikle hasta sağlığına olumsuz etki edecek malzeme ve hammaddeler kullanılmamaktadır. Ürünlerimiz imalat sonrası kullanıcıya ulaştırılmadan önce tekrar sterilize edilmektedir. Böylelikle hasta yatağında yatan hastalar herhangi bir enfeksiyona karşı da korunmaktadır.

Pazarlama faaliyetleri de firmamızda sürdürülen hasta yatakları, servis ve yedek parça garantisi ile satışa sunulmaktadır. İstanbul'da satış ve kiralama faaliyetlerini sürdüren firmamız, bayilik verdiği tüm Türkiye il ve ilçelerinde de hizmet vermektedir. Hasta bakımı alanında her türlü hizmet ve ürünleriyle çalışmalarını yürüten firmamızda her çeşit elektrikli hasta yatağı ve havalı yatak çeşidini bulabilirsiniz.

Siz de evinizde bir hasta bakımı ile meşgulseniz Emek Sağlık firmasının ürün ve hizmetlerinden güvenle yararlanabilirsiniz. Firmamızdan satın alacağınız ürün ve hizmetler, hastanız mağdur edilmeden mümkün olan en kısa sürede size teslim edilecektir. Ev tipi hasta yatağı kiralama ve havalı yatak ihtiyaçlarınız firmanın güvencesi ile tarafınıza garantili olarak ulaştırılmaktadır.