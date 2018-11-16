Akdeniz’in En Büyük Üçüncü Adasını Tanıyoruz: “Kıbrıs“

Şehrikeyif Kıbrıs turu kapsamında bir tura çıkmak istediğiniz zaman bu bilinmeyenleri incelediğiniz de aslında Kıbrıs turlarına katılmak için pek çok nedeniniz olduğunu da anlayabilirsiniz.

Kıbrıs bilindiği üzere Akdeniz’in üçüncü en büyük ülke ve en kalabalık olan üçüncü ada olma özelliğine sahiptir. Dünyanın en eski su kaynaklarından bazılarının da Kıbrıs’ta bulunduğu bilinmelidir. Biz her ne kadar KKTC demiş olsak ta Kıbrıs’ta hizmet veren en büyük banka Kıbrıs Rum Ortadoks Kilisesine aittir. Bu kilisenin adada yaşayan insanlar için önemi farklıdır. Kıbrıs’ın tarihine baktığımız zaman ise İngilizlerden bağımsızlığını kazanmış oluğunu görüyoruz ancak onlar 16 Ağustos’ta bağımsızlıklarını kazanmış olsalar bile 1 Ekim’de kutluyorlar.

Yunan aşk tanrısı olarak bilinen Afrodit’İn Kıbrıs’ta doğmuş olduğu iddia ediliyor. Bunun içinde adanın tanrıların oyun tarlası olarak bilinmektedir. Adanın iki kısma ayrılması buraya da daha fazla dikkat çekmiştir. İlginç bir gerçektir ki Kıbrıs halkı balık tutmaktan hoşlanıyor bunun içinde ada da çok fazla balık pişirilmez. Yani bir ada ülkesisiniz dört tarafınız denizle çevirili ancak balıktan hoşlanmıyorsunuz. Kıbrıs’ta ilginçlikler arasında mekanlarda var. yani yalnızca erkeklerin girebildikleri kafeler bulunuyor.

Kıbrıs’ta resmi dil olarak Yunanca, Türkçe ve İngilizce geçerli sayılıyor. Ada bir zamanlar İngiliz sömürgesinde olduğu için o dönemde yaşayan halkın çoğu İngilizce konuşuyorlar. Ve günümüzde de bu halkın halen esintileri bulunuyor.

Kıbrıs’ta çok inançlı bir din söz konusu. Adanın çok fazla kültüre sahip olmasından dolayı da karma bir din görebiliyoruz. Adada % 78 oranında ortadoks varken % 18 civarında Müslüman nüfusu görebiliyorsunuz. Geride kalan % 4’lük bölümde ise Ermenileri görmek mümkündür. Kıbrıs’ta paskalya bayramı da kutlamalar arasında yer alıyor. Yılın bu döneminde Kıbrıs’ a giderseniz pek çok yerinde kapalı olduğunu görebilirsiniz.

Kıbrıs gerçek anlamda gezilmesi ve görülmesi gereken tarihi yerlerin başında bulunuyor. Ada da çok sayıda kilise olmasından kaynaklı olarak Kilise turlarının da olduğunu görebilirsiniz.

Kıbrıs için söylenebilecek çok fazla ilginçlikler var ve bu bilgilerin tamamı da gerçekliğini korumuş ve tescil edilmiştir. Örneğin ilk şarap etiketinin Kıbrıs’ a ait olduğu gerçeğini belki de bilmeyen çok fazla kişi vardır. Biz her ne kadar Kıbrıs hakkında konuşsak ve ilginç bilgilerinden bahsetmiş olsak bile buraya gitmeden Kıbrıs’ ı anlamanın ve yaşamanın mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. İnsanlar buraya huzuru bulmak için ve farklılığı yaşamak için geliyorlar ve bunu da gerçekleştiriyorlar. Bizim ülkemizden gidişlere baktığımızda ise vize istenmiyor olmasından dolayı buraya geliş gidişlerin çok sıklıkla olabileceğini söyleyebiliriz.

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