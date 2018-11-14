'Yapay Resif'ler balık popülasyonunu artırdı

Türkiye'nin önemli ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ'ın, üretim tesislerinin bulunduğu Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4 yıl önce başlattığı ve yıl sonunda tamamlanması planlanan 3 milyon liralık yapay resif projesi, şimdiden balık ve diğer deniz canlılarının popülasyonunu artırdı.

İÇDAŞ'ın, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi iş birliğiyle hazırladığı 4 yıllık proje kapsamında, bugüne kadar plan dahilindeki 2 bin adet yapay resif bloğundan bin 570'i, Biga'nın Değirmencik, Kemer ve Bekirli köyleri açıklarında denize indirildi.

Proje daha tamamlanmadan, balık ve diğer deniz canlılarının popülasyonundaki dikkati çeken artış, bölge balıkçısının yüzünü güldürürken, kalan 430 yapay resif bloğunun bu yıl sonuna kadar denizle buluşturulması hedefleniyor.

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ Liman Müdürü Türker Özman, İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin'in talimatıyla 4 yıl önce başlatılan projenin, bu yıl sonunda tamamlanacağını belirtti.

Özman, firmaya ait tesislerin bulunduğu çevre köylerin büyük çoğunluğunun geçimini balıkçılıktan sağladığına işaret ederek, projenin, bölgede trol ve yasak avcılık gibi faaliyetlerin denizleri çöle çevirmesine engel olmak ve kalıcı bir çözüm geliştirmek amacıyla planlandığını dile getirdi.

"Balıkçılarımız bu durumdan çok memnun"

Tarım ve Orman Bakanlığından 2 bin adetlik yapay resif izni alındığını anlatan Özman, şöyle dedi:

"Şu ana kadar bin 570 adet yapay resif denizle buluşturuldu. Toplam maliyeti yaklaşık 3 milyon lira olan bu proje denizlerdeki balık çeşitliliğinin de artmasına vesile olacak. Balıkçılarımız bu durumdan çok memnun. Kalan 430 adet resifi de bu yıl sonuna kadar denizle buluşturacağız. 4 yıl önce başlanan bu faaliyetin sonuçlarını şimdiden almaktayız. Denizlerimizin balık popülasyonunda artış, deniz florasındaki olumlu gelişim çok belirgin olarak gözlenmekte. Hem ÇOMÜ Deniz Bilimleri Fakültesinin yaptığı dalışlarla hem de çevredeki balıkçılık faaliyetlerinde çıkan balık çeşitleriyle bu gelişmeler çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır."

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz da yapay resiflerin denizdeki canlılığın devamı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ayaz, bunun en önemli örneğinin İÇDAŞ fabrikalarının sahiline konuşlandırılan yapay resifler olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Doğal resifler, ağ balıkçılığı tahribatından dolayı üzerleri ağlarla örtülü ve etkisiz halde. Bu yüzden kıyı bölgelerinde yeni habitatlara ihtiyaç duyuluyor. Yapay resifler balıkların üremesine katkı sağlayan düzenekler. Bunlar genelde içi delikli beton bloklar halinde yapılıyor. Doğala en yakın malzeme olduğu için beton kullanılıyor. ÇOMÜ'lü öğretim üyelerinin proje aşamasında bizzat yer aldığı bu çalışmada denizdeki canlılığın korunması ve çeşitliliğin çoğalması asıl hedeflerin başında geliyor."

"Balık popülasyonu gittikçe artıyor"

Bölge balıkçılarından Hüseyin Pırnal, daha önce görmedikleri türleri bu resifler sayesinde avladıklarını belirtti.

Pırnal, yapay resifle İÇDAŞ sayesinde tanıştıklarını ifade ederek, şunları dile getirdi: "Özellikle son birkaç yıldır güzel lüfer yakalıyoruz. Sularımızda olmayan çipura var. Daha önce yoktu mesela ama bu resifler kurulduktan sonra şu an çipura da yakalıyoruz. Mercan bile var. Balık popülasyonu gittikçe artıyor. Ben 35 yaşındayım. Daha önce sahillerimizde hiç görmediğim balıkları avlıyorum ve çok mutluyum. Yapay resiflerin katkısı çok büyük. Onlar denize bir koydu, biz bin avladık."

Murat Horoz da özellikle hafta sonları sahilde olta atacak yer bulamadıklarını söyledi.

Horoz, bunun mutluluk verici bir durum olduğunu dile getirerek, "Bölgemizde şu an denize atılan resiflerle hiç olmayan balık türleri de gelmeye başladı. Melanur, eşkina gibi daha önce olmayan balıkları bugün bölgemizde bulabiliyoruz. Resifler balıklara yuva, yatak oldu." dedi.

Vira Haber