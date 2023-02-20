Hatay’da art arda iki korkutan deprem

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeden korkutan deprem haberleri geldi.

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te yerin 16.7 kilometre derinliğinde ve 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Samandağ ilçesinde saat 20.07’de bir deprem daha oldu. 5.8 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Samandağ’da saat 20.13’te 3.9 büyüklüğünde, saat 20.14’te de 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Samandağ’da saat 20.19’da ve 20.24’te 5.2 büyüklüğünde iki deprem daha oldu.

FUAT OKTAY: HASTANEYE GETİRİLEN 8 YARALIMIZ VAR

Depremler birçok ilde etkili şekilde hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz” dedi.

Oktay, yaptığı açıklamada “En son aldığımıza göre 20 artçı deprem oldu ve daha da devam ediyor. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut, her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Hastaneye getirilen 8 yaralımız var. Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Yapılan ön değerlendirmeye göre şuan herhangi bir risk yok” şeklinde konuştu.

BAKAN SOYLU: SAMANDAĞ VE DEFNE’DE YIKIM VAR

Bir televizyon kanalına açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Samandağ ve Defne’de yıkım olduğu bilgisini aldık” ifadelerini kullandı.

Vira Haber