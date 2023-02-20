KOSDER, Geleneksel İftar Programı Yerine Depremzedelere Yardımda Bulunacak

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği'nin yapmış olduğu açıklama:

6 Şubat tarihinde gerçekleşen, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan deprem felaketi, hepimizi tarif edilmesi güç bir acıya ve hüzne boğmuştur.

Milletimizin her bir ferdinin olduğu gibi sektörümüzün tüm temsilcilerinin ve üyelerimizin depremin açtığı yaraları sarmak için ortaya koyduğu maddi ve manevi destek, bu zorlu süreçte en önemli dayanağımız ve tesellimiz olmuştur.

KOSDER üyelerinin bu elim olayın ilk anından itibaren ortaya koyduğu desteği ve başlattıkları yardımlaşma hareketini devam ettirmek adına, bu yıl 29 Mart 2023 tarihinde 7’ncisini düzenlemeyi planladığımız Geleneksel İftar Yemeğimizin yapılmayacağını ve organizasyon için ayrılacak bütçemizin, depremden zarar gören yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım faaliyetleri için kullanılacağını bildiririz.

Bu vesileyle tekrar deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği