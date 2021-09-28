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  3. Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor
Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor

Hatay'da Asi Nehri sularının getirdiği su sümbülleri, denizden ve sahilden toplanıyor

Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nden taşan suların getirdiği sümbüllerle kaplanan Samandağ sahilleri ve deniz, ekiplerce temizleniyor.

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Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, traktör ve tırmıklarla sahili ve denizi kaplayan sümbülleri toplamayı sürdürüyor.

Denizden ve sahilden toplanan su sümbülleri çöp poşetlerine doldurularak boş bir alana naklediliyor.

Hatay'da 4 gün önce sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e sürüklenen su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahili kaplamıştı.

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Vira Haber

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