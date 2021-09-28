Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi
Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde düzenlenen yarışların son gününde sporcular, master mix, master erkek-kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Final karşılaşmalarının ardından yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:
Deniz küreği 19 yaş altı kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Vira Denizciler
Deniz küreği 19 yaş altı erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Şişecam Çayırova
Deniz küreği kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
Deniz küreği erkekler: 1. İstanbul Kürek, 2. Haliç Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Vira Haber
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