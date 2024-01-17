İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Hatay’da Aşırı Yağışlarla Birlikte Amik Ovası Sular Altında Kaldı
Hatay’da Aşırı Yağışlarla Birlikte Amik Ovası Sular Altında Kaldı

Hatay’da Aşırı Yağışlarla Birlikte Amik Ovası Sular Altında Kaldı

Hatay’da etkili olan sağanak yağışla birlikte Amik Ovasında yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

A+A-

Hatay’da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlı hava kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Hatay’ın bereketleri topraklarını bünyesinde barındıran Amik Ovası da yağışlı havayla birlikte sular altında kaldı. Antakya ilçesi Havalimanı mevkiinde tarım arazilerini kaplayan su baskını bölgedeki çiftçileri de olumsuz etkiledi.
Bölge halkı da günlerdir etkili olan yağışlı havayla birlikte tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.