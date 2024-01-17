Yeni Yüzyıl İsimli Tanker, Türk Bayrağı'na Geçti
Perla Denizcilik Ticaret A.Ş., 13002 DWT Kapasiteli 150 Metre Boyundaki Yeni Yüzyıl İsimli Tanker Türk Bayrağı'na Geçti.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü Yeni Yüzyıl isimli gemi hakkında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Perla Denizcilik Ticaret A.Ş., 13002 DWT kapasiteli 150 metre boyundaki, 2010 yılında inşa edilen YENİ YÜZYIL isimli akaryakıt tankerini Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydederek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun."
Vira Haber
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Etiketler : Yeni yüzyıl, Tanker, Denizcilik Genel Müdürlüğü
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