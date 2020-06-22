Hatay'da Binlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan sahilde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vuran balıkları görenler şaşkına döndü.
Kıyıya vuran balıkların nasıl öldükleri henüz belli değilken, balıkların kokmaya başladıkları ve çürüdükleri görüldü.
Vatandaşlardan bazıları ise denizin içinde henüz çürümeyen balıkları alıp eve götürdü.
Vira Haber
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