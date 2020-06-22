Uzmanlar Uyardı! Normalleşmeyle Birlikte Hava Kirliliği Arttı

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine giren Türkiye’de, hayat kısıtlı da olsa normale döndü. Ancak uzmanlar yaptığı açıklamada normale dönüşle beraber İstanbul’da hava kirliliğinin yüzde 38 arttığını kaydetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros konuyla ilgili yaptığı açıklamada:

ŞEHİR HAREKETLİLİĞİ ARTINCA HAVA KİRLİLİĞİ DE ARTTI

" Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber kentte insan kaynaklı hareketlilik arttı. İnsanlar yeniden dışarıda ve araç kullanımı artmaya başladı.

İnsanların dışarıdaki hareketliliğin artması iyileşen havanın yeniden kirlenmesine neden oldu.

HAVA KİRLİLİĞİ ORANI YÜZDE 38 ARTTI

İstanbul'da 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı.

Soluğumuz hava iyi olursa solunum sistemlerimiz iyi çalışır. Hele ki koronavirüsle mücadele ettiğimiz dönemde havanın kalitesinin iyi olması sağlığımız açısından da önemli” dedi.

Vira Haber