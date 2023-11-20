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Hatay'da Sahil Bandı Su Altında Kaldı

Hatay'da Sahil Bandı Su Altında Kaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Öte yandan denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.

Vira Haber

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