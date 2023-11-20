Hatay'da Sahil Bandı Su Altında Kaldı

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Öte yandan deniz in taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.

Vira Haber