Bursa'da Sağanak Nedeniyle Deniz Taştı

Gemlik'te su birikintileri nedeniyle sahil kesimleri sular altında kalırken, yaklaşık 25 dakika süren şiddetli fırtına sonrası sahilde hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle deniz den taşan sular, sahil bölgesini aşarak mahalle aralarına kadar ulaştı.

Deniz in taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.

Aşırı yağışlar, Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere, Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Deniz taşkını nedeniyle sahil şeridi su altında kalırken, burada bulunan iş yerlerini su bastı.

Karacabey Belediyesi ve BUSKİ ekipleri,11 iş makinesi, 2 motopomp, 5 araç, 35 personel ile taşkına müdahale ediyor.

Vira Haber