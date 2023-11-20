Zonguldak'ta Fırtına Nedeniyle Kaybolan Gemiye Ulaşma Çalışmaları Devam Ediyor

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Kara deniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında İzmir Aliağa Limanına varmak üzere Kara deniz Ereğli Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı "Kafkametler" isimli yük gemisiyle iç limandan dış limana çıkış esnasında iletişim kesintisi yaşandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve deniz den yaklaşma imkanı bulunmadığından bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarca başlatılan izleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye Kocaeli ilimizden polis dalgıç ekibi sevk edilmiş, AFAD Arama Kurtarma ekiplerimiz de göreve hazır halde bekletilmektedir. Deniz ve hava şartlarının müdahale imkanı vermesiyle birlikte 12 kişilik gemi mürettebatını arama ve kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılacaktır."

Denizcilik Genel Müdürlüğü, kaybolan Türk gemisine ilişkin açıklama yaptı. 12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı Kafkametler gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.

Vira Haber