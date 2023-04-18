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Hatay'da Tarlalar Gelinciklerle Kaplandı

Hatay'da Tarlalar Gelinciklerle Kaplandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı tarlalar, kırmızı renkli gelincik çiçekleriyle doldu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçedeki tarlalar, doğada kendiliğinden yetişen gelinciklerin açmasıyla kırmızıya boyandı.

Gelinciklerin içinde sarı kanolalar da kendilerine yer buldu.

Tarlalardaki renkli görüntü, dronla kaydedildi.

Vira Haber

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