Hatay'da Tarlalar Gelinciklerle Kaplandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bazı tarlalar, kırmızı renkli gelincik çiçekleriyle doldu.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçedeki tarlalar, doğada kendiliğinden yetişen gelinciklerin açmasıyla kırmızıya boyandı.
Gelinciklerin içinde sarı kanolalar da kendilerine yer buldu.
Tarlalardaki renkli görüntü, dronla kaydedildi.
Vira Haber
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