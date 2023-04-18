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SUBÜ Denizcilik MYO Denetlemeyi Başarıyla Geçti

SUBÜ Denizcilik MYO Denetlemeyi Başarıyla Geçti

SUBÜ Denizcilik MYO, yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasına girdi

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MYO) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü denetlemesinden geçerek Türkiye'de yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasındaki yerini aldı. Denetlemeyi başarıyla geçen Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'ndan mezun öğrenciler, artık "gemi adamı" ehliyetine sahip olabilecek.

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Vira Haber

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