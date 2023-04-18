Kiev Yönetiminden Rusyaya Denetim Suçlaması

Ukrayna'da Kiev yönetimi, Rusya'nın Türk karasularına giren gemilerin denetimini engellediği suçlamasında bulunarak, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Tahıl Koridoru Anlaşması’nın tehlikeye girdiği uyarısında bulundu.

Bu arada Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un konu ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Ukrayna Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada anlaşmanın 9. ayında ikinci kez tahıl taşıyan gemiler için denetim planının hazırlanmadığı ve tek bir geminin denetlenmediği şikayetinde bulunuldu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul’da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus temsilcilerin Tahıl Koridoru Anlaşması’nda öngörülen gemilerin denetlenmesi koşullarına "tamamen çelişen ve kabul edilemez" bir tutum izlediği bildirildi.

Rus temsilcilerin, hangi gemilerin anlaşmanın bir parçası olabileceğine karar vermek için kendi kriterlerini dayattığı kaydedilen açıklamada, Rus temsilcilerin Ukrayna limanlarının faaliyetlerine müdahale etmeye çalıştığı suçlamasından bulunuldu.



Açıklamada, son üç gün içinde, Rus denetçilerin herhangi bir açıklama yapmadan üç gemiyi kayda almayı reddettiği bildirildi.

Ukrayna’nın açıklamasında, “Ukrayna, Rusya'nın son taleplerini kategorik olarak reddediyor ve Ukrayna limanlarının operasyonuna müdahalesine karşı çıkıyor." denildi.



Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov salı günü Türkiye'ye geliyor



Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yarın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile bir araya geleceği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri’de bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl girişimi başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

Tahıl Koridoru Anlaşması neden hazırlandı?



Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Moskova’nın Kiev limanlarına giriş çıkışları denetlemesiyle bu ülkeden Karadeniz üzerinden yapılan ihracatın durması küresel tahıl ticaretine büyük darbe vururken, başta Afrika olmak üzere fakir ülkelerde açlık tehlikesi baş göstermişti.



BM ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla taraflar, tahıl taşıyacak gemilerin İstanbul’da kurulacak bir merkezde denetlenmesi koşuluyla temmuz ayında Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması için anlaşma sağladı.

120 gün uzaması beklenen bu anlaşma Rusya’nın itirazı üzerine 16 Mart’ta sadece 60 gün daha uzatıldı.

Kasım ayında dört ay daha uzatılan anlaşma, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Ukrayna limanlarından 24 milyon tondan fazla tahılın ihraç edilmesini sağladı.

Rusya’nın itirazları neler?



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen hafta yaptığı açıklamada Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını belirterek, "Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda (anlaşmanın uzatılması) ihtimal düşük." dedi.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, söz konusu anlaşmanın Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili kısmının uygulanmadığını belirtti.

Peskov, "Anlaşma tam süresiyle değil, 60 gün süreyle uzatıldı çünkü bu anlaşmanın yarısı uygulanmadı ve bugün de uygulanmıyor. BM temsilcilerinin, bu konuda girişimlerde bulunduğunu biliyoruz ancak anlaşmanın ikinci kısmı hala uygulanmıyor. Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda (anlaşmanın uzatılması) ihtimal düşük." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlığındaki Rus heyetine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılması için ABD tarafından vizelerin henüz verilmediğine dikkati çeken Peskov, "Bunu olumsuz karşılıyoruz. BM Genel Merkezi'nin bulunduğu ABD'nin tüm yükümlülüklerinin yerine getirmesi gerekiyor." dedi.



HABERİN KAYNAĞI: EURONEWS