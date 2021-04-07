Hatay’da Yasa Dışı Balık Avlayan 2 Kişiye 25 Bin Lira Ceza Verildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasa dışı balık avlayan iki kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.
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Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri, dinamit ve kafes yöntemiyle yasa dışı avcılık yapıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.
Yasa dışı balık avlandığı belirlenen iki kişiye toplam 25 bin lira ceza kesildi.
Bölgede denetim ve kontrollerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : hatay, arsuz, kaçak avlanma
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