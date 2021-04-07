MESBAŞ, Limanda İkinci Kapıyı Açmayı Planlıyor

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (MESBAŞ) Başkanı Ali Avcı, bölgede 27 milyon dolarlık altyapı yatırımlarının büyük kısmını tamamladıklarını kalan projelerin de hızla devam ettiğini bildirdi. Seçimsiz olarak yapılan MESBAŞ’ın 35’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Avcı, “Mersin Serbest Bölgesi, yaklaşık 11 bin kişinin istihdam edildiği önemli bir istihdam kapısıdır. Yine yaklaşık olarak yıllık 3 milyar dolarlık işlem hacmi ile bölgemizdeki önemli bir ticaret kapısıdır. Dolayısıyla bu kadar sorumluluğu olan bir şirketin başında olan bir kişi ve yönetim kurulu olarak bizlerin de görev ve sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirme mecburiyetimiz vardır” dedi.

Bölgede yapılmakta olan tüm yatırımlar için MESBAŞ Müteahhitlik Belgesi alarak tüm sarf ve inşaatlarda kullanılacak malzemeleri direk ve KDV’siz olarak aldıklarını söyleyen Avcı, bu sayede yatırımları hızlandırarak maliyetleri düşürdüklerini ifade etti. Yaptıkları reorganizasyon çalışmaları ile de pek çok alanda işlem kapasitesini artırdıklarını belirten Avcı, Mersin Serbest Bölge Limanı’nın (MESBAŞ Port) daha aktif ve dışa dönük yükleme projelerinin gerçekleşmesi yönünde yaptıkları çalışmalar neticesinde de liman kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında arttığını aktardı.

“MESBAŞ PORT’UN GİRİŞ ÇIKIŞI RAHATLATILACAK”

Mersin Serbest Bölgesi’nde 5 bin 415 metrekarelik yeni üretim binasını tamamlayarak üretici bir firmaya uzun süreli olarak kiraya verdiklerini bildiren Ali Avcı, ayrıca 14 bin 22 metrekare kapalı alanı sahip 2 katlı yeni üretim tesisi yatırımının da devam ettiğini aktardı. Yeni üretim tesisini haziran ayında faaliyete almayı planladıklarını belirten Avcı, devam eden yatırımlarla ilgili olarak şunları söyledi: “MESBAŞ Port’a yük getiren ve götüren araçların geçişlerinin kolaylaştırılması ve ana giriş/çıkış kapısındaki araç yükünün azaltılması amacıyla bölgenin doğu tarafında 2’nci bir kapıyı açmayı planlıyoruz. Ayrıca liman girişine 170 metrekaresi oturum alanı olmak üzere toplamda 340 metrekarelik kapalı alana sahip Liman İşletme Binası’nın inşası sürüyor. Aile Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan onay çerçevesinde 2 doktorlu olarak hizmete başladı. PTT ve eczane binaları inşa edildi.”

Toplantıda mevcut yönetim kurulunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. N. Ender Alev Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği, M. Berzan AVCI, Aydın Erdemir, Yusuf Yel, Cihangir Binici, Koray Yılmaz’ın da yönetim kurulu üyeliği görevlerinin devamına karar verildi.

Kaynak: Dünya