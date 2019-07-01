Hatay'dan Artvin'e Kabotaj Bayramı coşkusu

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Liman Başkan Vekili Ahmet Apak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Apak, 93 yıl önce yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve bugünlere gelmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kanunun Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurgulayan Apak, bu kanunla Türk vatandaşlarına denizcilik, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, denizcilik eğitimi ve deniz turizmi gibi alanlarda bir çok imtiyaz sağlandığını, denizcilikte ekonomik özgürlükler elde edildiğini anımsattı.

Apak, "Uygarlık tarihi inceliğinde en güçlü medeniyetlerin deniz kıyılarında kurulduğu, denizlere hakim olan kültürlerin ekonomik yönden çok güç kazandığı görülmektedir. Bugün dünya ülke ekonomileri için lokomotif görev gören temel sektörlerden olan denizcilik sektörü sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülke için hayati sektörlerden biridir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından denizdeki gemiler selamlandı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Vali Yardımcısı Aydın Memük de katıldı.

Halat çekme yarışı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol, Kordon'un İzmir Liman Başkanlığı önündeki kısmında açılan resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

Daha sonra halat çekme yarışması düzenlendi. Soyer ve Memük de halat çekme yarışında mücadele etti.

Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanındaki tören Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Atatürk anıtına çelenk koyma ile son buldu. Çelenk koyma töreni sonrası Kaleiçi Yat Limanı'nda Türkiye'nin ilk turistik denizaltı turu yapan Submarine Turkey'in üzerinden denize çelenk bırakıldı.

Ahmet Çetin "Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyorum"

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Denizcilik camiamızın ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Törene Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Sahil Güvenlik Komutanı Kd.Albay Sezai Öztürk, DTO (Deniz Ticaret Odası ) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Ulaştırma Bölge Müdür Yardımcısı Sevda Yılmaz, DTO Antalya Meclis Başkanı Berna Küner Vanmanakes, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ünver, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sınıfı TCG Barbaros Firkateyni Komutan ve askerleri, denizciler ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'ta Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Türkiye'nin önemli liman kenti olan Sinop'ta Kabotaj Bayramı, sabah saatlerinde düzenlenen törenle kutlanmaya başladı.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve denize çelenk atımı ile devam etti. Törende yaptığı konuşmada "Osmanlı döneminde kapitülasyonlar nedeniyle, deniz taşımacılığının büyük bir bölümü yabancılar tarafından yapılmaktaydı" diyen Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, "Kabotaj; bir ülkenin limanları arasında ve kara sularında deniz taşımacılığı, sadece o ülke bayrağı taşıyan gemilerle yapılmasıdır. Kabotaj Kanunu ile tüm karasularında yük ve deniz taşımacılığı, deniz balıkçılığı, liman işçiliği dalgıçlık, gemi kurtarma ve benzeri faaliyetler yalnız Türk bayraklı deniz araçlarıyla Türkiye Cumhuriyeti halkına bırakılmıştır. Kabotaj Kanunu'yla Türkiye Cumhuriyeti devleti, denizdeki hakimiyetini tam olarak tesis etmiştir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Jandarma Komutanı Halil Altıntaş ve çeşitli kamu kurum müdürleri katıldı.

Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93'üncü yıl dönümü Çanakkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde deniz şehitleri için Atatürk anıtına ve Çanakkale Boğazına çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen açılış programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan etkinlikte, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

"Kabotaj, bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır"

Çelenk töreni sonrası bir konuşma yapan Çanakkale Liman Başkanı İsmail Gümüş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramının önemine vurgu yaparak, "Kabotaj, bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır. 20 Nisan 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bir kanun ile Türklere ait olmayan gemilerin Türkiye sahillerinde yük ve yolcu taşıma taşımasının önüne geçilmiştir. Bu nedenle Kabotaj Bayramımızı bütün halkımız ile daha büyük coşkuyla kutlamaktayız. Denize dönen her yüz ve her gönül bu ülke için büyük kazançtır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar 1 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, 'denizci millet, denizci ülke' hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan tarafından amatör denizcilik eğitim projesi başlatılmış, şuana kadar Çanakkale Liman Başkanlığımızca 12 bin 548 kişiye, Türkiye genelinde ise yaklaşık 550 bin kişiye eğitim ve sınav yapılarak amatör denizci belgesi düzenlenmiştir. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülkemize ve Türk denizcilerine hayırlı olmasını diler, bayramımızın kutlanmasında maddi ve manevi destek sağlayan, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ve fedakar denizcilerimize şükranlarımı sunarım. Tüm denizcilerimizin denizleri sakin, rüzgarı kolayına ve provaları net olsun. Allah selamet versin" şeklinde konuştu.

Açılış töreni sonrası Çanakkale Boğazına feribotla açılan protokol heyeti, deniz şehitleri için boğaza çelenk bıraktı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mersin'de coşkuyla kutlandı

Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Liman Başkanlığınca Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende, Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası'nın çelenkleri, Atatürk Anıtına konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı. 1 Temmuz 1926 yılında Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini söyleyen Baştürk, "Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilerek, yabancılara verilen kapitülasyonlar sona erdirilmiştir. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrili ve bu denizleri birleştiren iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip, tarih boyunca bunların çevresinde yaşamış çeşitli uygarlıkları barındıran, konumu gereği günümüz dünyasında önemi daha da artar bir coğrafyaya sahiptir" dedi.

Denizlerin ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu vurgulayan Baştürk, "Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünya da önemi giderek artan bir ülke olarak kapitülasyonların da kaldırılması ile Türk vatandaşlarına denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar, özgürlükler sağlanmış, denizcilik sektöründe teknik, idari ve mevzuat konularında önemli başarılara ulaşılmıştır. Ulu Önder Atatürk'ün direktifi ile çıkarılan Kabotaj Kanunu ile ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkeler ile rekabet edebilmekte olup, dünya denizlerinde tüm yönleriyle konumuna yakışır bir noktaya ulaşmıştır. Her zaman olduğu gibi denizciliğimizi daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içinde, iş birliği yapacağımız bu günlerde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın 93. yılını coşku ile kutlamanın onuru ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize saygı ile anıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Refah Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Çelenk bırakmanın ardından Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı botlar, kısa bir gösteri yaptı.

Kabotaj Bayramını jetski şovuyla kutladılar

Marmaris'te 1 Temmuz Kabotaj Bayramını çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen jetski şovu büyük beğeni topladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde ilk program Atatürk Meydanı'nda yapılan çelenk töreni oldu. Törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Güney Görev Komutanı Hasan Özyurt, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Marmaris Liman Başkanlığı'nın çelenginin koyulmasının ardından, Liman Başkanı Levent Erbuzcu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törene katılanlara teşekkür eden Erbuzcu, "Bundan tam 93 yıl önce 1 Temmuz 1926 yılında Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile biz denizciler bu önemli günü bayram şeklinde kutlamaktayız. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması, kılavuz hizmetleri, limancılık faaliyetleri bundan böyle Türk vatandaşları ile ve Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilmiştir." dedi.

Konuşmanın ardında deniz şehitleri anısına, denize çelenk bırakmak için protokol üyeleri tekneyle denize açıldı. Çelenk bırakma öncesinde Marmaris Su Sporu Derneği üyeleri, jetski ile şov yaptı. Görsel şov tatillerini ilçede geçiren yabancı turistler tarafından beğeniyle izlendi. İlçede Kabotaj Bayramı ile ilgili etkinlikler gün boyu devam edecek.

Kandıra’da bayram coşkusu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kefken Limanı'ndaki etkinlikte konuşan Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, bugün Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetini, tam bağımsızlığın tescilinin kutlandığını belirterek, "Bu vesileyle denizcilikte emeği geçen aramızdan ayrılan tüm denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Kandıra’da dalgıçlar, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalışlarını Türk bayraklarıyla yaptılar.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalgıçlar, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalışlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kerpe'de faaliyet gösteren Deniz Yıldızları Spor Kulübü eğitmenleri ve üyeleri, tarihi Ceneviz liman mendireği bölgesine dalış yaptı.

Dalgıçlar, dalışın sonunda su altında Türk bayrakları açtı.

Kulübün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, yaptığı açıklamada Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın her yıl 1 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsatarak, kendilerinin de bayramı su altında Türk bayrakları açarak kutladıklarını ifade etti.

Türkmen, "Ay yıldızlı bayrağımızı, mavi sularımızın derinliklerinde dalgalandırdık. Bu bizi hem onurlandırdı hem gururlandırdı hem de bayramımızı kutladık." diye konuştu.

Tekirdağ’da balık ekmek ikramı

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından düzenlene etkinlikler CEYPORT Limanı'ndaki deniz turu ile başladı.

Etkinlik, Balıkçı İskelesi'ndeki eski limanda yüzme yarışları ile devam etti. Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın etrafı denizlerle çevrili güzel bir kent olduğunu söyledi.

Kabotaj Kanunu'nun bağımsızlık için büyük önem arz ettiğini anlatan Albayrak, "Milli egemenlik, ve egemen bağımsızlık adına atılan adımlar adına önemli bir önem arz eden Kabotaj Kanunu'Kabotaj Kanunu ulaşımdan taşımacılığa turizminden balıkçılığa kadar büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Etkinlik sonunda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Vira Haber