İnsanları ölüme terketmeyen kaptan tutuklandı

Alman yardım kuruluşu Sea-Watch’a ait Hollanda bayraklı Sea-Watch 3 adlı gemi, Akdeniz’den kurtardığı göçmenlerle 12 Haziran’dan beri yanaşabileceği güvenli bir liman arıyordu. Geminin kaptanı Carola Rackete, gemide giderek kötüleşen koşullar nedeniyle intihar vakalarının yaşanmasından korktuklarını söylemişti.

Reuters’in haberine göre, İtalya veya herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden limana kabul izni bekleyen Kaptan Rackete, herhangi bir yanıt alamayınca gemiyi İtalya’nın güneyindeki Lampedusa Adası limanına yanaştırmaya karar verdi. Ancak gemi, İtalyan güvenlik kuvvetlerine ait gemiler tarafından engellendi.

Rackete’nin daha önce ‘altmışa yakın’ olduğunu söylediği çok sayıda göçmenin bulunduğu gemi, Lampedusa Limanı’na girmeyi başardı. Limana yanaşan gemi, polis güçleri tarafından kuşatıldı. Gemideki yaklaşık 40 Afrikalı göçmenin karaya çıkmasına izin verildi. Bu göçmenler, adadaki kazazede kabul merkezine götürüldü.

Geminin kaptanı Carola Rackete ise, ‘Savaş gemisine direnmek’ suçundan tutuklandı. Rackete’nin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

GÖÇMENLER AVRUPA ÜLKELERİNE DAĞITILACAK

İtalya’nın göçmen kurtarma gemilerine karşı adeta savaş açan ‘aşırı sağcı’ İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sea-Watch 3 gemisinin Lampedusa limanına yanaşmasına diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle varılan anlaşma uyarınca bu göçmenleri kabul edeceklerine dair verilen güvence üzerine izin verildiğini açıkladı.

Salvini, Twitter’dan paylaştığı mesajında Kaptan Rackete’yi kast ederek şöyle dedi:

“Kanunsuz, tutuklandı. Korsan gemisi ele geçirildi. Yabancı STK’lara büyük ceza. Göçmenler diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Görev tamamlandı.”

Vira Haber