6 Türk denizci serbest bırakıldı

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek isteyen Mısır destekli General Halife Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türkler serbest bırakıldı. Altı Türk denizcinin Libyalı şirket sahibiyle gemiye gittiğini ve kendi istekleriyle çalışmaya devam ettiği ileri sürüldü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Libya’da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu belirtip "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde sonuçları ağır olacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı ise, Libya'daki Türklerin ordu mensubu olmadığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da gözaltına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir" denildi.

Vira Haber