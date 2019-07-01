İsrail denizaltısı 7/24 İran'ı gözetliyor

Günlük bir Kuveyt gazetesi, işgal devleti İsrail'in, İran'ı karadan, denizden ve havadan sınırlara çok yakın bölgelerden gözetlediğini ve izlediğini yazdı.

Kuveyt gazetesi ‘Al-Jarida 'ya göre; İsrail İslam Cumhuriyeti topraklarında, Körfez ve Arap Denizi'nde olduğu gibi, İran'da kara, deniz ve hava yoluyla casusluk operasyonları yürütüyor.

Gazete, geçen mart ayında İsrail uçaklarının İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yakın bölgedeki çeşitli havalimanlarından başlayarak İran'daki hassas bölgeleri gözetlediğini, İsrail denizaltılarının da Körfez ve Arap Denizi'nde faaliyet göstererek, İran'la ilgili bilgi topladığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, donanma mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Tel Aviv'in düşmanlarına karşı her zaman deniz operasyonları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Netanyahu konuşmasında; İran'ın ABD yaptırımlarından kaçmak sebebiyle düşmanca eylemler yapmasını engellemek için İsrail donanmasının büyük rol oynayacağını söyledi. Fakat bu rolün ne olduğunu, İran'ı engellemek için donanmanın ne yapacağını ise söylemedi.

İsrail, bir hafta boyunca 1150 feetin altında veya 50 gün boyunca suyun altında uzun süre su altında kalmak ve çalışmak üzere tasarlanmış, çoğunlukla Alman nükleer denizaltı filosuna sahip.

Tel Aviv, on yıl önce denizaltılarını Körfez'e yerleştirme ihtimalini birkaç kez açıkladı, ancak gerçekte olup olmadığı tespit edilmedi.

Gözlemcilere göre, İsrail denizaltılarının Körfez'deki İran gemilerini engellemek için konuşlandırılması, taraflar arasında doğrudan askeri çatışma ihtimalini artıracak.

Vira Haber