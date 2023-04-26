Hava Kuvvetleri İstanbul Üzerinde Selamlama Uçuşu Yaptı
MSB, İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Hava Kuvvetleri uçaklarının fotoğraflarını paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.
Vira Haber
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Etiketler : Hava Kuvvetleri, İstanbul, Selamlama, Uçuş
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