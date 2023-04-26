İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Hava Kuvvetleri İstanbul Üzerinde Selamlama Uçuşu Yaptı
Hava Kuvvetleri İstanbul Üzerinde Selamlama Uçuşu Yaptı

Hava Kuvvetleri İstanbul Üzerinde Selamlama Uçuşu Yaptı

MSB, İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Hava Kuvvetleri uçaklarının fotoğraflarını paylaştı

A+A-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı.

aa-20230425-30961445-30961436-msb-istanbul-uzerinde-selamlama-ucusu-yapan-hava-kuvvetleri-ucaklarinin-fotograflarini-paylasti.jpgaa-20230425-30961445-30961437-msb-istanbul-uzerinde-selamlama-ucusu-yapan-hava-kuvvetleri-ucaklarinin-fotograflarini-paylasti.jpgaa-20230425-30961445-30961440-msb-istanbul-uzerinde-selamlama-ucusu-yapan-hava-kuvvetleri-ucaklarinin-fotograflarini-paylasti.jpg

aa-20230425-30961445-30961443-msb-istanbul-uzerinde-selamlama-ucusu-yapan-hava-kuvvetleri-ucaklarinin-fotograflarini-paylasti.jpgVira Haber

Bu haber toplam 250 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.