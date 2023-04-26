İMEAK DTO Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir şubesi yönetim kurulu başkanı Yusuf Öztürk:

“Lojistik avantajımızı kullanamaz hale geliyoruz''

Mecliste denizcilik sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgi veren İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Rusya’ya yaptırımların sıkılaşması ve ihracattaki durgunluk sebebiyle limanlarda elleçlenen yük miktarında gerilemenin devam ettiğini söyledi.

Öztürk, “Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı istatistiklere göre, toplam yük miktarı yüzde 6,6; elleçlenen konteyner ise yüzde 5,8 azaldı. Pandemi döneminde küresel tedarik zincirindeki bozulmanın etkisiyle Avrupa’nın tedarik merkezi haline gelen ülkemiz, Çin’in yeniden dünya pazarlarına dönmesi, Türk ihracatçısının rekabetçi olmaktan çıkması nedeniyle, tedarikçi konumunu korumakta giderek zorlanıyor. İhracatımızın yüzde 50’sinin Avrupa’ya olduğunu düşünürsek lojistik açısından önemli noktadaydık. Bu avantajımızı fazlaca kullanamaz hale geldik. Ümit ediyorum ki durum değişir ama ihracatçılarımızın beklentilerinin bir miktar karşılanması gerekiyor. Türkiye’nin ihracata ihtiyacı var” dedi.

Konteyner navlun fiyatlarında 2022 yılında başlayan düşüş eğiliminin azaldığını ifade eden Öztürk, ancak gemi sahiplerinin verdiği rekor seviyedeki yeni gemi siparişlerinin kapasitede aşırı büyüme yarattığına dikkat çekti. Öztürk, “Konteyner taşımacılığında küresel hatların yeni gemileri piyasaya sürmesi, navlunların bir miktar daha geriye düşürebilecek. Hurdaya çıkacak gemiler de var. Gemi sahipleri bunu yavaşlatmaya çalışıyorlar ama konteyner piyasalarında bir dengesizlik olacak” diye konuştu.

Kruvaziyer sektörü yükselişte

Kruvaziyer sektöründeki gelişmelerden bahseden Öztürk, “Deniz turizmi sezonu başlarken, kruvaziyer turizmi sektöründe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bodrum Yolcu Limanı’nın homeport olması için yeni girişimler devam ediyor. MSC Cruises, 2023 yılı programında İstanbul Galataport ve Kuşadası Ege Port Limanlarını önemli birer iniş ve biniş limanı olarak rotalarına ekledi. Bugün MSC Musica’da düzenlenen ticaret etkinliğine katıldık. Bu gemi Kuşadası Limanı’na bu sezon 26 sefer yapacak. MSC Splendida ve MSC Poesia da İstanbul ve Kuşadası seferlerine başlayacak. Bu seferlerin Ege’ye ve ülkemize olumlu yansıyacağından şüphemiz yok. Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa pazarının, 2023’te küresel deniz yolculuklarının yüzde 27’sine ev sahipliği yapması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Limanlar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe değinen Öztürk, şunları söyledi: “Bu yönetmeliğe göre kıyı tesisi bulunmayan noktalarda demirde hizmet verilemeyecek. Sezon başında ve sonunda gemiler yat yükleme ve tahliyesi yaparlar. Bunu Marmaris’te yaparlar. Fakat unutulan bir kısım var. Yaz mevsimi kruvaziyer gemilerin trafiğinden dolayı, bu gemileri hareket ettirmeleri gerekiyor. Bu devam ederse Yunan adalarına kaçabileceğini düşündüğümüz bir trafik söz konusu olabilir. Bunun düzeltilmesi için görüşmelere devam ediyoruz”.

Armatörler Türk Bayrağı çeksinler

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, “Geçtiğimiz günlerde Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne (TUGS) gemi kaydettik. TUGS’u biz çalıştırmıyoruz. Yanlış değil, eksik değil. Altyapısı hazır. Daha ne ister armatörler? Neden hala Türk sahipli gemiler yabancı bayrakla çalışır? Aklım almıyor. Bize Türk sahipli Türk bayraklı gemi lazım” dedi. Başkan Yusuf Öztürk ise, “Türk bayrağı kadar şanlı bayrak var mı? İşin ticaretini bir kenara bırakın. Gemileri TUGS’a kaydettirmeliyiz” dedi.

Vira Haber