İstanbul'da Farkındalık İçin Akvaryumda Dalış Yapıldı

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte, ilk olarak Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Aydoğan ile kanseri yenen 38 yaşındaki Bahar Karacan ve Şahika Ercümen, akvaryuma dalış yaptı. Ercümen, Aydoğan ve Karacan, su altında "Kanser Hayallerinizi Ertelemesin" yazılı pankartı açtı.

Daha sonra, Memorial Şişli Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ve hastası Nezih Saruhanoğlu, akvaryuma dalarak "Kalp Hastaları Zirvede De Olabilir Suların Derinliklerinde De" yazılı pankart açtı.

- "Kalp hastaları normal yaşamlarına dönebilir"

Dalışın ardından basın mensuplarına konuşan Prof. Dr. Bingür Sönmez, etkinlikle kalp hastalarının normal yaşamlarına dönebileceklerinin ispat edildiğini söyledi.

Sönmez, 2003'te by-pass ameliyatlı üç hastası ile Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "O gün şunu ispat ettik; by-pass ameliyatı olan hastalar normal yaşamlarına dönebilirler, hatta Ağrı Dağı'na bile çıkabilirler. Bugün de by-passlı hastalarımızın derinlere bile dalabileceğini göstermek için bu aktiviteyi yaptık. Yani 'By-pass ameliyatı oldum, bundan sonra ne olacak?' demeyin. Zirveye de çıkabilirsiniz, derinlere de dalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bingür Sönmez, kalp hastalarının uzman yönlendirmesiyle spor yapabileceğini dile getirdi.

Doktoru Prof. Dr. Sönmez ile dalış yapan kalp hastası 77 yaşındaki Nezih Saruhanoğlu da açık kalp ameliyatında 3 damarı değişmesine rağmen sporu bırakmadığını söyledi. Saruhanoğlu, yaz kış yaptığı spora ölene kadar da devam edeceğini dile getirerek, "İnsanlar hastalandı mı kapanıyorlar, ölümü bekliyorlar. Halbuki yaşamaya devam etmeleri lazım, o da sporla oluyor. Spora devam etmek lazım." dedi.

Doktoru Prof. Dr. Fatih Aydoğan ile akvaryuma dalan Bahar Karacan ise meme kanseri tedavisi gördüğünü ve hastalığı yendiğini belirterek, yıllardır dalış yaptığını ve ameliyat sonrası da aktif yaşamına devam ettiğini anlattı.

- "Su sporları sayesinde tekrar yaşama döndüm"

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ise dalışın farkındalık oluşturucu ve ilham verici bir etkinlik olduğunu belirterek, "Özellikle kanseri yenmiş hastalarla yaptığımız dalışlarda onların hayata nasıl tutundukları, o mücadeleyi nasıl verdikleri ve bundan sonra da yaşamlarına ne kadar kuvvetli devam ettikleri mesajını yaymaya çalışıyoruz. Benim için rekorlar kadar böyle dalışlar da anlamlı oluyor. Dolayısıyla bugün inşallah belli bir farkındalık oluşturup bu mesajı yayabiliriz." diye konuştu.

Suyun kendisini yaşama döndürdüğünü ifade eden Ercümen, şunları söyledi:

"Astım hastasıydım ve su sporları sayesinde tekrar yaşama döndüm diyebilirim, hatta sporcu olabildim. Dolayısıyla suda aslında hayat var. Su sporlarını herkese tavsiye ediyorum. Zaten isteyip inandıktan sonra yapamayacakları hiçbir şey yok ama her şeyden önce sağlık için mutlaka sporun bir branşını hayatlarına katmalarını öneriyorum."

Vira Haber