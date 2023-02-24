HAVELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İşbirliğine İmza Attı

IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı ile NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlendi.

HAVELSAN, her iki organizasyona da katılarak başta "dijital birlik" konseptini oluşturan insansız sistemler, su üstü savaş yönetim sistemleri olmak üzere bir dizi çözümü sergiledi.

Şirket, fuarda Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren International Golden Group (IGG) ile çeşitli alanlarda işbirliğini öngören mutabakat metni imzaladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara çok sayıda delegasyonun katılım sağladığını, Türkiye'den de çok sayıda firmanın fuarda yer aldığını söyledi.

HAVELSAN'ın bu yıl ilk kez IGG ile işbirliği halinde ürünlerini sergilemeye başladığını dile getiren Nacar, bu anlamda bir de mutabakat anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Önceki yıllarda NAVDEX'e katılım sağladıklarını ifade eden Nacar, bu yıl NAVDEX'in yanı sıra IDEX'te de yer aldıklarını kaydetti.

Nacar, ülkedeki işbirliği fırsatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize karşı çok açık olduklarını, iş fırsatlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Yürüttüğümüz görüşmeleri 2023 yılı içinde kontrata dönüştürerek sonuçlandırmayı ümit ediyoruz. Bu konuda çok ümitliyiz. Simülatör ürünlerimiz, paraşüt simülatörü, atış sahaları ile insansız sistemler konularında işbirliği protokolü imzaladık. İşbirliği, bunların burada satılması ve gerektiği durumlarda, büyük satışlarda bakım ve entegrasyon işlerinin burada lokal yapılması gibi konuları kapsamakta. Genel olarak HAVELSAN'ın geliştirdiği ürünler kapsamında anlaşma imzaladık. Deniz Savaş Yönetim Sistemleri konusunda da birlikte hareket ettiğimizvf konular var. Bunu da proje bazlı olarak devam ettiriyoruz."