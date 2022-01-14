HAVELSAN Genel Müdürü’nden Tamer Kıran’a Ziyaret
HAVELSAN’ın Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ı, 14 Ocak 2022 Cuma günü ziyaret etti.
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Tamer Kıran’ın Altunizade’deki Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen ziyarete, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Yanık, Genel Müdür Danışmanı Sezer Pal ve İş Geliştirme Müdürü Kadir Temiz katıldı.
Ziyarette, denizcilik eğitimlerinde kullanılan simülatör yazılımlarının yerli ve milli olarak yapılabilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Vira Haber
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