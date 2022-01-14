TCG UFUK A-591 GÖREVE BAŞLADI

Test ve Eğitim Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017 tarihinde başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yürüttü.

Proje kapsamında TCG UFUK (A-591) Gemisi 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi.

Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591) 14 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Tuzla’daki İstanbul Denizcilik Tersanesinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katılım sağladı.

TCG UFUK A-591 GENEL ÖZELLİKLERİ

Tam Boy : 99,5 m

Azami Genişlik : 14,4 m

Personel Sayısı : 110

Denizde Kalma : 60 gün

Deplasman : 2250 Ton (yaklaşık)

Helikopter : 10 tonluk bir helikopter inişi

SSB Projesiyle; STM Ana Yükleniciliğinde inşa edilen gemide görev alan alt yükleniciler:

İstanbul Denizcilik Tersanesi: Geminin inşa edildiği tersane

ASELSAN: Gemide yer alan Görev Sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonu (Radar, Muhabere, Gemi Seyir Sistemleri)

HAVELSAN: ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Gemi Entegre Bilgi Sistemi, CCTV Sistemi, Mesaj İşletim Sistemi.

İŞBİR: Gemide yer alan jeneratör üretimi

ANEL: Gemi elektrik sistemi altyapısının tasarlanması, tedarik, üretim ve entegrasyonu

YALTES: Entegre Platform kontrol ve izleme sistemi ve gemide yer alan konsolların tasarım ve üretimi

Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği UFUK Gemisinin yerlilik oranı yüzde 70’e ulaştı.