Hayalet Ağları Toplarken Ölmek Üzere Olan Deniz Canlılarını Kurtardılar

Tarım ve Orman Bakanlığının denizlerdeki ekosistemi tehdit eden "atıl av araçları"na karşı başlattığı mücadele Yalova'da da sürüyor.

Yalova merkez, Altınova, Çiftlikköy ve Çınarcık ilçeleri açıklarında çalışma yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili kurumlar, avcılık esnasında kopan, kaybolan veya terk edilen ağları temizledi.

Sentetik özellikli ağlardan paslanmaz çeliğe, ahşaptan plastiğe deniz canlıları için birer tuzak haline gelen malzemeler, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve İl Emniyet Müdürü Göksal Topaloğlu'nun da takip ettiği dalışta toplandı.

Çalışmalar su altı kamerasıyla görüntülendi. Hayalet ağlara takılan deniz canlılarından bazıları ölmek üzereyken dalgıçlar tarafından ağların kesilmesiyle kurtarıldı, çok sayıda canlının ise öldüğü gözlemlendi.

Ekipler, bu yıl şu ana kadar toplam alanı 10 bin 500 metrekare olan hayalet ağları denizden çıkardı.

Parıldar, AA muhabirine, Marmara Denizi'ne 123 kilometre kıyısı bulunan Yalova'da doğa dostu üretim tekniklerinin desteklenmesinin yanı sıra deniz canlıları için tehdit oluşturan hayalet ağları topladıklarını söyledi.

Deniz polisi ve diğer kurumların yanı sıra Yalova Üniversitesi ile Yalova Su Sporları ve Balıkadamları Kulübü Derneğinden de destek aldıklarını belirten Parıldar, şöyle devam etti:

"2022 yılında 3 bin metre uzunluğundaki ağları, bir trol ağı torbası, iki adet mekanizmalarıyla olta takımları, bir çapa ve 8 tekerleği, hayalet ağ olarak görülen parçaları denizden uzaklaştırdık. Hayalet ağlar deniz tabanına yerleşerek canlılar için bir kapan görevi görüyor. Bu hayalet ağlar, değişik nedenlerden dolayı kopmuş, terk edilmiş, bırakılmış ağlardan oluşuyor ve bunlar denizin tabanını kaplayarak canlılar için bir tuzak görevi görüyorlar. Canlıların hayatlarını sürdürebilirliğine mani oluyor ve canlıları öldürüyorlar. Biz bunun da önüne geçmek için hayalet ağları denizden topluyoruz."

Armutlu bölgesindeki hayalet ağlar da gelecek yıl temizlenecek

Parıldar, söz konusu ağların denizden toplanmasının yeterli olmadığını, bu nedenle balıkçılara hayalet ağların yol açtığı zararı göstererek bilgi verdiklerini dile getirdi.

Müdürlüğün sorumluluk alanında yoğun denetimler yapıldığını ifade eden Parıldar, ayrıca balıkçıların müsaade edilen boy ve araçlarla avcılık yapmalarını sağlayarak hayalet ağların denize bırakılmasının önüne geçtiklerine dikkati çekti.

Geçen sene 138 gün deniz devriyesi faaliyetiyle 1409 denetim yaptıklarını belirten Parıldar, bu yıl ise şu ana kadar 100 günde 1200 denetim gerçekleştirdiklerini anlattı.

Suat Parıldar, şunları kaydetti:

"Hem yasak boylardaki avcılığın önüne geçmek hem yasak av araçlarıyla avlanmanın önüne geçebilmek hem de denizde canlıların yaşam döngüsünü, sürdürülebilirliğini sağlamak amacındayız. Aynı zamanda da bu hayalet ağların önlenmesi, denizde bırakılmasını engellemek ve daha sonra da canlıların yaşam döngüsünü yok etmesinin önüne geçmek adına Sayın Bakanımızın önderliğinde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılında hayalet ağla ilgili çalışmalarımızı şu an itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz ama Armutlu bölgesinde de aynı çalışmaları 2023 yılı için planlıyoruz. Yine değişik bölgelerde arama tarama çalışmalarımız neticesinde hayalet ağ ve diğer hayalet ağ görevi gören av araçlarına rastladığımız takdirde bunları temizlemek için sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."