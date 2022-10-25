Endonezya'da Yolcu Teknesinde Çıkan Yangında 14 Kişi Can Verdi

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, KM Express Cantika 77 isimli tekne yangın başladığında 230 yolcu ve 10 kişilik mürettebatla Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Kupang'dan Kalabahi'ye hareket ediyordu.

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, kurtarma ekipleri ve yakındaki gemilerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları neticesinde 226 kişinin kurtarıldığı, 14 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

17 binden fazla adadan oluşan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da genellikle ulaşım için kullanılan ve güvenliğin zayıf olduğu feribot ve tekne trajedilerine sıkça rastlanıyor.

2018'de, içinde yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu aşırı yüklü bir feribotun Kuzey Sumatra eyaletindeki volkanik krater gölünde batması sonucu 167 kişiyi yaşamını yitirmişti.

Şubat 1999'da ise 332 kişinin bulunduğu yine aşırı yüklü bir yolcu teknesi batmış ve kazadan sadece 20 kişi kurtarılabilmişti.